薛慧瑩／圖

1 鱷魚先生：冰淇淋

「鱷魚先生！」羅傑聽見冰淇淋車叮叮噹噹的鈴聲，開了門就跑出去。

「鱷魚先生？他在說什麼？」羅傑的母親問羅傑的父親。

羅傑的父親聳聳肩、搖搖頭，無所謂地說：「不知道，小孩子嘛，喜歡編一些故事，也許是想像中的朋友。別擔心，無大礙。」

鱷魚先生確實是羅傑的朋友，不是想像的朋友，卻是未來的朋友，因為羅傑還沒有成功地和他建立起友誼。但是他相信，經過他的不斷努力，鱷魚先生一定會成為他的朋友。

這位開冰淇淋車的先生年紀有一把了，總是用頭巾蒙住嘴。大家以為他蒙上臉只是因為講究衛生，不知道另有原因。羅傑沒打算知道原因，卻意外發現了。

羅傑給鱷魚先生起名叫鱷魚先生，只是方便自己記住。他覺得賣冰淇淋的先生高高的、臉長長的、皮膚皺皺的，有點像他喜歡的鱷魚。在還沒有打聽到他的名字之前，就打算先在心裡稱呼他鱷魚先生。

大多數的小孩都是買完冰淇淋就跑回家了，羅傑卻經常在買完冰淇淋之後，站在一旁，看著鱷魚先生繼續賣冰淇淋，邊看邊吃。

有一天，羅傑看到一個小孩從口袋裡掏出很多銅板，鱷魚先生看了看說：「還差五毛。」但是他抬起頭，看小孩搖搖頭，好像意思是他只有這麼多錢，還是把冰淇淋給了小孩，大喊：「下一個！」

又有一天，羅傑看到一個小孩要點冰淇淋，指著冰淇淋車身上貼的圖說：「巧、克、力、香香香──草──」鱷魚先生把頭伸出窗口，仔細看小孩指的是哪一個冰淇淋，然後取出來給他。

旁邊有個小孩說：「他是個結巴欸！」然後故意說：「你的冰、冰、淇淇──淋，好吃吃吃──嗎？」

鱷魚先生說：「不要管別人的冰淇淋，管你的心就好。心甜，冰淇淋才會甜。」

羅傑知道這是說給嘲笑別人的小孩聽的，心想鱷魚先生真神奇，一定要認識他。

羅傑想和鱷魚先生聊天，買完冰淇淋，又回到隊伍後面排著。

「小朋友，你還要什麼啊？」鱷魚先生問。他的眼睛總在微笑，嘴也是同時在微笑的，只是被頭巾罩住了。

「我想跟你做朋友。」羅傑說。

「你是我的朋友啊！」

「我想和你聊天。」

「我沒時間哦！」鱷魚先生看這條街上沒有顧客了，準備把車開走。

「你的車上到底裝了多少冰淇淋？」羅傑趁著他還沒把車開走，一直抓住他問問題。

「帳本上有，但是我不記得哦！」

「你下一站去哪裡？」

「莫非你要跟蹤我？」

「我不是跟蹤你，我到有冰淇淋車的地方玩。」

「不告訴你。小朋友，該回家啦！」鱷魚先生向他揮揮手，迅速地把車開走。

羅傑天天都來找鱷魚先生。買了冰淇淋之後，總要再排一次隊，和鱷魚先生說話。鱷魚先生答應羅傑，每天回答他一個問題。

羅傑打算從這些短暫的交流裡，發現鱷魚先生的身世。

「你不工作的時候，也蒙著臉嗎？」羅傑問。

「是啊！」

「為什麼？」

「一天只能問一個問題。」

「為什麼？」

「回家、回家！」

羅傑一邊走回家，一邊想著下次該怎麼提問才好。每次只能一個問題，鱷魚先生也不是天天來，這樣整個夏天也問不了幾個問題。但是被鱷魚先生允許靠近，他已經非常高興了。

羅傑決定把每一次和鱷魚先生的對話都記下來，一個夏天過去之後，他就能拼湊出鱷魚先生的文字肖像了。儘管這個肖像比較模糊，卻是他耐心耕耘的的成果，是友誼的見證，是他喜歡的一幅畫。

「你叫什麼名字？」

「大家都叫我鱷魚。」

羅傑並不驚訝，還為自己有點預知能力而沾沾自喜。

「你覺得開冰淇淋車好玩嗎？」

「沒想過。」

這回羅傑有點失望，也有點意外。

他想知道鱷魚先生開冰淇淋車的感覺，但是聽起來他不像喜歡，也不像不喜歡。但是總不會什麼感覺也沒有吧？羅傑很納悶。

鱷魚先生的反應完全出乎羅傑的意料。羅傑沒有想到，可以這樣回答一個問題。若是有人問他什麼事，他總會努力地想，想出一個答案，想不出來至少會老實說「不知道」。

第二天，羅傑問鱷魚先生：「你冬天幹什麼？」

鱷魚先生有點逗趣地說：「開另一種冰淇淋車。」

「另一種冰淇淋車」是什麼呢？羅傑又帶著滿肚子疑問回家了。可是這些疑問令他感到愉快。有些疑問不需要答案，本身就是一個句號，或者是一個驚嘆號，內容更像「你好」、「哈囉」或「我喜歡你」。

羅傑雖然跟鱷魚先生成了朋友，並且與他交談多次，可是他從來沒有見過鱷魚先生面孔的下半部。（一）