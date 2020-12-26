王幼嘉／圖

我仔細看了一下那條新聞，新聞裡說警方已經確定了死因為自殺，輕生的原因大概是因為個人生活不順。名為章執騫的死者性格孤僻，不善與人交際，而且最近在工作中遭遇挫折，也可能是他悲觀厭世的主因。

新聞裡附有一張章執騫生前的照片。照片裡的男生穿著籃球衫，雙手插腰，露著白牙，笑容燦爛。可也許是出於隱私 考慮，眼睛的地方被打碼，所以看不清他的長相。

我正要關掉網頁的時候，卻注意到了照片裡，章執騫的脖子上，掛著一個項鏈，項鏈上的吊墜讓我眼前一亮。我把那張照片一點點放大，心裡「咯登」一下，沒錯，那絕不是可以在街邊小店，就能買到的普通樣式。應該是有人專門設計，然後手工打製出來的。更重要的是，我見過那個吊墜。

那是秋天的時候，我接到警察 打來的電話，說賀建強遭遇了車禍 。等我趕到醫院的時候，他已經死了。警察說，根據目擊者提供的信息，是一輛小轎車在賀建強過馬路的時候，突然逆行加速，撞倒了他。據說司機還曾下車查看，但最終還是逃逸。警察說這個案子還在調查當中，讓我回去等消息。

他們把一個信封交給我，說是賀建強被救護車送到醫院的時候，手裡還一直握著這個東西。我打開信封一看，是一個項鏈。這個項鏈我以前從未見過。

賀建強的喪事很快就辦完了。警方對肇事逃逸的司機的調查也沒有什麼進展。畢竟出事的路段是老城區，沒有監控，目擊者對肇事車輛的描述也很是模糊不清，事情只能暫時擱下。

賀建強留下的東西被我扔的扔、燒的燒。後來我搬了家，那個裝有項鏈的信封，也不知道被我弄到哪裡去了。

賀建強是我爸，準確地說，是我的繼父。他在我三歲的時候娶了我媽，我也從此改姓賀。他和我媽沒有再生孩子。外人看來，我們就是普普通通的一家三口，日子平淡而溫馨。事實上，在我十六歲之前，確實如此。

2

賀建強出事的前一個月，我生了一場大病，高燒不退，在醫院裡住了兩個星期。醫生的診斷是急性腦膜炎。病症凶險，但據說就在醫生要下病危通知書的當口，我的病情竟有了奇蹟般好轉。

出院的那天，賀建強沒來接我，一個年輕的男人來了。他低眉順眼，語氣溫柔地問我感覺怎麼樣。見我不說話，他又小心翼翼地說：「小雨，你是不是還在生我的氣？」

我抬起頭看著他，腦中一片空白。他瘦高個、平頭，戴著眼鏡，高鼻樑、薄嘴唇，說話的聲音很是沉著。我注意到他望著我的眼神很是溫柔。

我問他：「你是誰啊？」

他卻笑了，說：「我就知道你還在生氣，咱們不是說好了，不管怎麼樣，咱們都還是朋友嘛。」

他幫我辦好了出院手續，又和照顧過我的護士姊姊道謝，我注意到別人對他的態度都很客氣。趁他去洗手間的時候，我問護士姊姊：「那個人是誰啊？」

護士姊姊睜大了眼睛，盯了我好幾秒鐘，確定我沒有開玩笑以後，又趕緊用手摸了摸我的腦門。「你沒發燒吧？他是林少軒，你的男朋友。啊不，你的前男友。」

我聽得一頭霧水。林少軒，我的前男友，可我怎麼一點印象都沒有。我接著問：「那他是幹什麼的？他怎麼會在這裡？」

「他是重光醫院的醫生，他……」護士也許真的是被我茫然的神情嚇到了，她說：「你先在這待著別動，我去去就來。」

她找來了我的主治醫生。醫生和我做了簡單的對話後，確定我確實失去了一部分的記憶。但我的生理機能已經恢復到可以出院的標準，所以剩下的恢復，可以在家裡進行，我還是可以按照原計畫出院。我和醫生說話的時候，那個叫林少軒的一直站在一旁沉默不語。

送我回家的路上，他開著車，我坐在車的後座。我注意到林少軒一直從後視鏡裡，偷偷地觀察著我。有好幾次，我們的目光幾乎就要撞在一起，他卻很快地迴避過去。

後來我還是忍不住了，我說：「我們是為什麼分的手？」（二）