王幼嘉／圖

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坐在我對面的女人長了兩片薄嘴唇，一晚上了，它們一張一合，幾乎沒有停下來過。她一直在說關於她自己的事，可我還是沒有想起來她到底是誰。

她說：「你們記得嗎？大一剛入校那年，我的頭髮還是自來捲，後來專門去拉直。可自己又後悔了，一天洗了七次頭，想要把自來捲再洗回來，卻怎麼也變不回來了。後來又專門去把頭髮燙成了捲髮……」她邊說邊發出誇張的大笑，旁邊的人也跟著笑出聲來。

我並不覺得她說的有什麼好笑的，可她滿頭方便麵一樣的捲髮，確實是有點滑稽。我的臉上浮起了一個笑，心裡卻開始後悔，自己怎麼聽了小早的話，來參加了這個同學會。

「對了，賀嘉雨，畢業了以後，你怎麼和我們都不聯繫了呢？最近在忙什麼？」捲髮女人突然問我，也許是久未做表情的我臉上突如其來的微笑，提醒了她我的存在。

「我，我現在在花店……」

「你在開花店啊？」那女人提高嗓門，「真不錯啊！挺適合你氣質的，文文靜靜的。」

我沒說話。

她又問：「有什麼有趣的人或事嗎？我覺得自己開店做生意的，肯定比我們這些打卡上班的人，遇到的人多吧？」

我想了想，還是笑著搖了搖頭。其實花店的老闆是小早，我只是在花店裡工作。而且，直到現在這一秒鐘，我還是對這個一頭捲髮的大學校友毫無記憶。

「不會吧！你再好好想想，不可能什麼都沒有吧！」

「倒是昨天我在店門口澆花的時候，有一個人……」

「什麼人？男的女的？」

「一個男的。」我努力回想著當時的情形。「他好像一直盯著我看。」

「是猥瑣男嗎？」捲髮女旁邊一個戴眼鏡的女人口氣誇張地叫。

「倒也不是猥瑣。他站在馬路的另一側，一直看著我，感覺好像認識我的樣子。」

「那你認識他嗎？」

我搖搖頭，「從來沒見過。」

「然後呢？」

「然後他就一直望著我，我心裡有點毛毛的。後來一輛雙層巴士開了過去，巴士經過以後，那個男人就不見了。」

「就這樣？」

「就這樣。」

我的故事太無聊了，沒人發笑。氣氛差到了極點，我應該閉上嘴的。我應該一早就找個藉口離開這裡，或者，我壓根就不該來。可是小早說，出去見見故人，對我的記憶恢復有好處。

「哎呀，時間過得真快。」為了打破尷尬的局面，一個短頭髮的女人開始沒話找話說。「大家能再聚在一起也不容易，一畢業就各奔東西，散落在天涯了。好多人都壓根聯繫不上了。」

眾人跟著附和一般地點頭。其實今天統共來的只有八個人，都是當年同一屆畢業的校友。我們快要畢業的那年，有人在網上建了一個校友群，當年入群的有將近一百個人，不過活躍的也總是那麼幾個人。這次有人在群裡發了要聚會的消息，當時在群裡響應的人不少，可誰知道，最後卻只來了這麼幾個人。而且我對這些人，都沒有什麼印象。

「對了，有一件事你們聽說了沒有？咱們的一個校友好像昨晚跳樓自殺了。」這時候坐在角落裡的一個女人說。

「誰啊？」

「章執騫。好像是物理系的，我也是今天才聽說。」

「對了，賀嘉雨，你和他應該挺熟的吧！他以前不是還追過你嗎？」

章執騫？我開始在腦海裡搜索這個名字。我用盡全力，還是一點頭緒都沒有，頭也開始隱隱作痛。總是這樣，只要我想要用力地回憶過去，頭就會如裂開了一樣的疼痛難忍。

我沒有再想章執騫的事，只是在去洗手間的時候，把「章執騫」這三個字，記錄在手機 的記事本裡。

聚餐很快結束，我回到住處，沖涼之後昏昏沉沉地睡去。第二天早上醒來，回想前一晚的聚會，腦中只有模糊不清、支離破碎的片段，像是整段時光都被泡在酒裡一樣。我打開手機，只有「章執騫」這三個字清清楚楚。

章執騫。我認識這個人嗎？

我打開電腦，在網路上搜索「章執騫」這個人名。最先跳出來的是一條新聞：「C城科研所一名前工作人員今晨墜樓身亡」。（一）