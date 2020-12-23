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小概率事件（一四）

李東文

我耐著性子說：麻煩你去銀行查證一下，是不是搞錯了。我之所以打這個電話給你，不是怕你怎樣我，是開庭那天，正好要送兒子去學校……

你送什麼去學校，跟我有屁的關係！

冼女士大吼一聲，掛斷了電話。我心中有一萬隻草泥馬奔馳而過。大凡可憐人必有可恨處，我心中對她原有的那點同情瞬間蕩然無存。

八月二十四日，我按照起訴書上規定的時間，提前十五分鐘去到法院第四審判庭。然而，原告冼女士卻沒有出現。按照有關規定，原告無正當理由不到庭，視作自動撤訴處理。

在等候冼女士的半小時中，我與高法官、吳書記員進行了一場愉快的聊天，主要是我向她們請教法律方面的知識。高法官告訴我，冼女士拿著「李XX」三個字去公安局人口資訊科，查詢到我的家庭地址、身分證號碼等資料，然後拿著這些資料，將我告上法庭。

我後來查了下，全國十多億人中，叫「李XX」的大概有一千四百個。剩下的一千三百九十九個人她不告，憑什麼告我一個？我心中十分不愉快。而且告了之後，還這麼不負責任地不出現，讓期待了許久的我無法一睹她的廬山真面目。

庭審結束得比預期容易，我倒是有點小失落，居然不捨得馬上離開法院。走廊上掛著幾位古代大人物的名言：「法不阿貴，繩不繞曲。」──韓非子；「徒法不足以自行，徒善不足以為政。」──孟子；「法者，天下之儀也。所以決疑而明是非也，百姓所懸命也。」──管子。行呀！那我去別的庭旁聽一下唄。

除了我們第四審判庭已經完事之外，另外幾個庭還在進行中。我站在走廊糾結了一會，走進其中一間房間旁聽。原告席上有三個人、被告席上兩個，大家低頭在看資料。（一四）

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