顏寧儀／圖

巴赫還是一臉狐疑，牠肯定聽不懂我在說什麼。

我默默觀察著這隻狗，努力尋找牠的可愛之處。其實，和狗相處與和情人相處一樣，看得越多越順眼。這是我的最新發現。

巴赫牠個頭中等偏大，身上長著黑黃相間的皮毛，兩隻眼睛上方各有一個鋼鏰大小的黃點，讓牠顯得有別於其他狗。中國 人俗稱這種狗為「四眼狗」，不過蘇珊娜告訴我，牠的學名是羅威納犬。我上網查了一下，說羅威納犬聰明懂事、個性沉穩，對主人絕對忠誠，並善於分辨善惡是非。最讓我印象深刻的是，羅威納犬聽從口令、服從主人指揮。後來發生的事情，證明巴赫確實具備這些品行。

我喜歡上了巴赫。「預祝我們愉快相處。」我對牠說。從牠不停搖頭擺尾的樣子來看，牠也喜歡上了我，要不然也不會這麼得意忘形。

巴赫，牠萌得可愛。

2

蘇珊娜對我「自由諮詢師」的職業產生質疑，這一點也不奇怪。在多數人看來，「自由諮詢師」是無業遊民的代名詞。實際上，這個頭銜也確實給我帶來外界的冷嘲熱諷，甚至影響著我建立長期穩定的兩性關係。

別看眼下我和翠花打得火熱，可那只是蜻蜓點水式的來往。但是，人們不知道的是，我在電腦編程方面有過人之處，許多提供網上服務的公司都離不開我。我的特長是trouble shooting（排除故障），我在業內有著無可替代的地位。有時聽到同行們稱讚我是「滅火」能手，我心裡還不免美滋滋的。所有倚仗我的公司寧可在故障發生時付給我高額諮詢費，也不願意看著我在大部分時間游手好閒。對我來說，不用到公司上班、不需要看老闆的臉色，這比什麼都重要。

不過，自由諮詢師那種抽瘋式的工作方式，確實給我身邊的人帶來困擾。時而無所事事、時而二十四小時連軸轉，我的最高紀錄是七天七夜只睡五個小時。還有我的收入也像打壓板一樣起起落落，有哪個女人願意過這種不是餓死，就是撐死的日子？為此，我的女朋友換了一個又一個。久而久之，我倒過慣了這種身邊不乏女人的單身漢生活。

巴赫的到來改變了我的生活模式，一個只會和電腦對話的人，現在要和狗溝通，這是一個挑戰，也是一個機遇。

「只有互敬互讓，我們才能和平共處。」我常常這樣提醒牠。

那天翠花打來電話，上來就抱怨我不給她電話，也不請她吃飯，也不邀她到家裡來。「你的心是不是被狗叼去了？」

翠花不愧是聰明人，她每次罵我，都能罵到點上。

做為漂亮又能幹的女人，翠花習慣於眾星捧月。跟她在一起，我要不停讚美她、呵護她。因為我知道，她身邊如果沒有我，她很容易就能找到「他」。這個意識像座山一樣壓在我心頭，讓我喘不過氣來。

對於翠花的強勢，我早就習以為常。要知道女人的美麗一旦成為資本，就會按照資本的運轉規律而運轉。我做為翠花的男友，就要付出多於其他人的代價，更何況她周圍的人也會無時無刻地讓她知道她的價值。

翠花在她做事的那家中國餐館是頭牌帶位，憑她的長相，不少客人為她而來。只要她不在，許多食客掉頭就走，餐館的生意立馬減半。為此餐館老闆對翠花都要點頭哈腰，連不苟言笑的老闆娘對她也總是面帶微笑。這件事帶來的負面影響是我的日子愈加難過。像「心被狗叼去了」這種話聽得多了，我慢慢也找到了對應的辦法。

「這些天我家裡住著個客人，所以我不方便出門，也不方便讓別人來我這裡。」

這句話果然引起翠花的警覺。

「是什麼樣的客人？」她追問道。

「是個很特殊的客人。」

「是男的，還是女的？」

這下我抓住機會了，我知道如何刺激她。

「這個，我沒有仔細看過，所以也說不好牠是男的，還是女的。」

「你在說什麼鬼話？和你住在一起的客人，你不知道是男是女？你頭腦有病吧你。」

「我真的沒檢查過，這樣吧！我這就去查看一下。你不要掛掉電話，我馬上告訴你。」

翠花在電話裡的尖叫像哭又像笑。我放下電話，在客廳裡走了一圈，然後回覆翠花說：「我仔細看了一下，可還是看不出是男是女。不過根據一些特點來看，牠多半是個女的。」（二）