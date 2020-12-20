教堂外的毒葛藤（八）

那些熟悉的招牌和路牌進入她的視野的時候，她突然有些激動。

十年了，十年前離開德州 後，她一直沒有回來過，誰料想她是以這樣的方式，，孤孤單單、身心疲憊地回到這個城市。令她驚奇的是，這個城市依然熟悉，熟悉如她早餐的麥圈牛奶、熟悉如那盆雙色玫瑰。

她住在奧斯丁湖畔的一家旅館，能看到黑藍沉瑟的湖水。她終於在這個南方城市的輕輕搖曳裡睡了過去，她似乎聽到了湖水輕蕩的聲音。她實在太疲憊了。

第五天的清晨，她去了德州大學。校園裡空落落的，零零稀稀的幾個遊客。學校裡變化還是不小，多了好些新樓。商學院也新修了一座樓，和老樓隔了好幾條街。她從前常去老樓吃飯，因為那裡有微波爐，離主圖書館又近，而且，他也常去。

商學院往上走不遠就是主樓。她站在主樓前的綠地上，站在空曠的天地間，彷彿看到那個二十二歲的純真熱情的女孩和那個同樣聰明熱情的男孩。他們的身影交錯著、重疊著，又遠遠地拉開。一場遊戲，一場舊夢。那些青春的身影，近在眼前，卻再也無法觸摸。她心中的冷寂和惆悵攪在一起徐緩而至，她長長地嘆了口氣。

主樓前的小平台，是有一次抗議美國 轟炸中國 駐南斯拉夫使館的地方，他上台發了言。她在台下看著他，沒有想到他的英文那麼流利。他站在那，那麼有力量，她在人群裡仰視著他。

回憶一點一滴回流到她的血液裡，刺痛著她，這疼痛如此尖銳，又如此清冽。她就這麼疼痛著、回憶著。她走到了那個小平台中央，項鼎！她大聲地喊出了他的名字。她一直記得電視劇裡的一幕，陳真在海邊的懸崖之上，大聲地呼喊著秀芝的名字。她想，千里之外的他能感受到她的呼喚嗎？（八）