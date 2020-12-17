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小概率事件（八）

李東文

在外面待著，眼中見到的荒涼景象也不由自主地影響到心情。惶恐不安逐漸堆積，沒一會就自動自覺打道回府，繼續像蝸牛一樣，躲進自己那個小小的家中。

時間多到用不完，總是胡思亂想，好的、壞的都想──外面正在發生不好的事情，自己卻幫不上什麼忙，感覺很糟糕。

我在這個世上活了四十多年，從未經歷過如此氣氛詭異的小概率春節，希望以後再也不用經歷。春節，到底還是熱鬧一點才像春節，是不是？一年到頭忙這、忙那的，春節期間與親戚朋友相互串串門、任著性子大醉幾場，是原則問題。

磕磕絆絆地到了七月，一個炎熱的午後，我應球友之約去打球。可能是熱身不夠，上場不到半小時，挫傷右膝半月板，拉傷膝後筋腱，巨痛欲死。此後兩個月無法下場打球自不必說，連走路久了，膝蓋亦酸脹難忍，也無法長時間站立。因為站立時重心偏向左腳，骨盆有移位的危險。行動不便的時候，平時極簡單的一件事、極容易的一個動作，比如煮一餐飯、拖一次地，實施起來都異常困難，然後會覺得人生於世，真是萬般艱辛。

這是最近這十年，我因為運動受傷最嚴重的一次。我甚至都沒有摔到地上，只是在躲避一個追身球時，頓了一下腳而已，居然能鬧到後續傷害這麼重。準確說是，當球向我飛來時，我的大腦指揮我向右側躲避，但此前我正在做向左前移動撲球的動作──腳牢牢地定在地上。膝蓋一前一後地突然動兩下，半月板和筋腱就傷到了。（八）

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