教堂外的毒葛藤（五）

她不能忘記他們的第一夜，那麼完美、那麼誘人，她總是回想起那個夜晚的點點滴滴。一想起他的觸碰、他的撫摸，她就覺得身子骨發癢。她不知道自己迷戀的是他的身體，還是他的人。但那又有什麼區別呢？女人因性而愛是一件羞恥的事情嗎？她覺得她已經從肉體到精神、從皮毛到骨頭，完完全全被這個男人蠱惑住了。

然而，她想起他長久的沉默，又覺得不平、覺得憤怒。她終於忍不住，給他打了個電話。我受不了你的沉默。她說，我要見到你。你確定？她沒有作聲。好吧！他說，聲音很輕。他們約好在一家旅館 見面。

依然是那麼銷魂，她拿起他的手放在胸前，她有多渴望他的撫摸。她沉醉其間，他並不是她第一個男人，但他卻是第一個讓她深得性之魅惑的男人。他太懂得女人了，他的手、他的唇，甚至是他的頭髮，都知道怎麼觸碰一個女人──他的智商似乎也用到了如何鑽研一個女人。

她被酥軟的快意托起來，像是漂浮在雲朵之上，她的輕喚細長而迤邐。她嘆息：真好。他撫摸著她的臉，你真好。比她好？她問。他沒有作聲，她覺得自己好傻。

他起身把帶來的柚子剝了皮遞給她，她的眼淚差點又要掉下來。這個男人，細心體貼，記性又好，她說過一次最愛吃柚子，他居然記得。他似乎是一個矛盾的結合體，那麼任性、那麼不負責任，又可以那麼體貼入微、那麼用心。那麼肆意，又那麼靦腆。她想，這樣的男人是魔鬼，還是天使 ？（五）