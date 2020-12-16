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中原女人（二五）

張幸

我這是幹什麼呢？每天早出晚歸、拚死累活為的啥？我還留在這裡，圖他什麼啊？

我不是為了他，她只能拚命安慰自己，我是為了自己的身分。等拿到身分，就隨他去。

她選擇忍了，但他們連忍都不讓她忍下去。

一晚，回家後，她找不到她掛在晾衣架上的大浴巾。車庫邊的地下室有一個小衛生間，他們可以在那裡洗澡。浴巾沒了，怎麼洗澡？是不是他們誰拿了去擦什麼東西？

那會兒小帥不在，她便上樓去問。雖然已經晚上十一點多，但樓上夜夜笙歌，不到一兩點不會睡。

地下室的樓梯一上去就是廚房，女主人還在廚房忙活，她站在樓梯口問，有沒有誰看見她的浴巾。她不記得女主人是怎麼回答的，看見她嘴動了動，說了句什麼。還沒反應過來，聽見有人在她身後怒吼「下去」，接著腦後一陣劇痛，接下來什麼都不知道了。

等她醒來，她躺在廚房冰涼的地板上。小帥正蹲在旁邊看她，臉上交織著憤怒和驚恐，看她睜開眼，倒有點不知所措了。

女主人鎮靜自若地在一邊說：「好了，她沒事了。」

她勉強動了動，頭在硬瓷磚地上撞得生疼，頭皮有一大片針刺般的發麻。她想了起來，剛才那一聲「下去」，不是別人喊的，正是小帥。是他揪著她的頭髮，活生生把她拉倒在地，虧得她沒從樓梯滾下去。

她連哭都哭不出來，掙扎著站起來，一言不發扶著牆下樓，回車庫收拾自己的東西。小帥也跟著下來，見她收拾東西，便過來搶奪，推推搡搡，你拉我拽地廝打起來。（二五）

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