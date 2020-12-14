她想讓小帥去借，小帥答應了，卻幾天沒下文。她想他一大早出門上班，很晚才回來，哪有時間去借，只有她硬著頭皮去開口。

「你知道，我們美國 人一不借錢、二不借車。」公公打著官腔說，「不過既然你要求了，我可以借給你，你先付給我三十元汽油費吧！」

這是什麼爹啊！兒子家出了事，到了最困難的時候，他不說幫一把，還要收汽油費。

可人家就這規矩、就這文化，你有本事、有骨氣，掉頭走好了。這種時候能講什麼骨氣？她不搬家，房東天天來罵她。

她頭一低，給了三十元，拿了車鑰匙。

搬了家才鬆一口氣，新問題又逼上來。靠小帥那點工資，每天的日子捉襟見肘。最近他做的是苦力，幫助超市卸集裝箱，滿滿一集裝箱的貨物，一小時卸完是那麼多錢，八小時卸完也是那麼多錢。他年輕力壯幹得動，但每天回到家都渾身濕透，累得倒頭便睡，別說飯不想吃，連翻個身都懶得動。

她去問律師，律師說：你現在是臨時簽證 ，不能工作。

「可是我要吃飯啊！靠我丈夫一個人工作，真的不夠啊！」

律師答應幫她向法院申請，試試看能不能換成可以工作的B型臨時簽證。

她等不及了，經人介紹到一個中國人的農場去工作。農場工人多數是黑民，誰也別舉報誰。

農場早上八點開始工作，下午兩點收工。她嫌工時不夠，不久又去餐館做洗碗工，從下午四點幹到晚上十點多。她每天工作十二個小時，他們的經濟壓力才稍稍緩和了。

沒多久，小帥跟她說想搬家，搬到朋友家的車庫，租金 便宜一百多塊。（二三）