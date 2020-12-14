我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

中原女人（二三）

張幸

她想讓小帥去借，小帥答應了，卻幾天沒下文。她想他一大早出門上班，很晚才回來，哪有時間去借，只有她硬著頭皮去開口。

「你知道，我們美國人一不借錢、二不借車。」公公打著官腔說，「不過既然你要求了，我可以借給你，你先付給我三十元汽油費吧！」

這是什麼爹啊！兒子家出了事，到了最困難的時候，他不說幫一把，還要收汽油費。

可人家就這規矩、就這文化，你有本事、有骨氣，掉頭走好了。這種時候能講什麼骨氣？她不搬家，房東天天來罵她。

她頭一低，給了三十元，拿了車鑰匙。

搬了家才鬆一口氣，新問題又逼上來。靠小帥那點工資，每天的日子捉襟見肘。最近他做的是苦力，幫助超市卸集裝箱，滿滿一集裝箱的貨物，一小時卸完是那麼多錢，八小時卸完也是那麼多錢。他年輕力壯幹得動，但每天回到家都渾身濕透，累得倒頭便睡，別說飯不想吃，連翻個身都懶得動。

她去問律師，律師說：你現在是臨時簽證，不能工作。

「可是我要吃飯啊！靠我丈夫一個人工作，真的不夠啊！」

律師答應幫她向法院申請，試試看能不能換成可以工作的B型臨時簽證。

她等不及了，經人介紹到一個中國人的農場去工作。農場工人多數是黑民，誰也別舉報誰。

農場早上八點開始工作，下午兩點收工。她嫌工時不夠，不久又去餐館做洗碗工，從下午四點幹到晚上十點多。她每天工作十二個小時，他們的經濟壓力才稍稍緩和了。

沒多久，小帥跟她說想搬家，搬到朋友家的車庫，租金便宜一百多塊。（二三）

簽證 美國 租金

上一則

「冷戰諜魂」英小說家勒卡雷病逝 享年89歲

下一則

夜市憶往（下）

延伸閱讀

小鎮車站（八）

小鎮車站（八）
中原女人（一七）

中原女人（一七）
美對中統戰部官員簽證限制 中外交部批：惡毒攻擊

美對中統戰部官員簽證限制 中外交部批：惡毒攻擊
小鎮車站（六）

小鎮車站（六）

熱門新聞

「北沼計畫」打算籌措600萬美元，要把托爾金生前曾居住的寬闊宅邸，改造成紀念這位奇幻小說作家的博物館。（取自臉書/ProjectNorthmoor）

魔戒演員擬募資600萬元 買下原作者托爾金故居

2020-12-06 14:08
張幼儀(左)與兒子阿歡。（本報系資料照片）

母如得人，兒請父事——新冠疫情使人無意間在紐約遇上張幼儀

2020-12-13 02:01
永遠都不要踮起腳尖去愛一個人，一開始就重心不穩的感情，遲早是要垮掉的。(Photo by freestocks on Unsplash)

書摘／永遠別試圖踮起腳尖去愛一個人

2020-12-10 09:00
黛安∕圖

人生第一堂課

2020-12-08 02:02
紅彤彤的柿子掛滿樹梢，透著喜氣。（陳永秀．圖片提供）

柿子紅了

2020-12-09 02:02
江長芳∕圖

受禮就要悟

2020-12-10 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票