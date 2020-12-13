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中原女人（二二）

張幸

在律師和小帥的努力下，六個星期以後，她出獄了。接下來開始申請合法的移民身分，她以為以後會太平無事了，不想更大的磨難還在後面。

回到家，房客早被警察驅退了，怪不得那天來那麼多警察。另兩棟出租房也一樣。房東聽說她回來，來找她要房租。她問小帥有多少錢，小帥每個口袋都摸了，只有兩毛錢。吃的倒是有，他囤積了幾十個各種罐頭。

第二天，她一大早去銀行查看她的帳戶，帳戶被凍結了。她心裡有數，這錢是拿不回來了。

走投無路，她只有出去借錢。可她一個進過監獄的人，誰肯借錢給她？有一個朋友起先在電話裡還答應借錢，等她人去，又改口說家裡有人住院，需要用錢，拿不出現錢。肯定是從什麼地方聽說了她的事，不知道為什麼這種事會傳得那麼快。

好容易有一個老鄉肯借給她。老鄉只有一千塊，借了她六百，她感激得快哭了。

又有一個朋友借給她兩千，她差點給人家跪下。

不借錢的人，她不怪他們，誰的錢都是血汗錢。畢竟人在異國，靠不著天、靠不著地，只有守著錢才能讓心裡有點底氣。借錢給她的，這恩情她記一輩子。

看看他們美國人，提都不要提「借錢」這兩個字。

原先的房子住不成了，要趕快找個小公寓搬家，越便宜越好。

要搬家時，家什太多新家裝不下，很多東西賣的賣、送的送，處理掉了。只有冰箱、洗衣機是結婚時新買的，捨不得賣。再說新家也用得上，得帶走，可是又沒車。

她想起公公有一輛皮卡車，後面的貨廂裝兩件家電，絕對沒問題。（二二）

警察 美國 監獄

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