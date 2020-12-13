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小概率事件（四）

李東文

過了會，李小正同學大概是嫌電視聒噪吧！回二樓的房間，關起門來專心玩遊戲。我突然想起他還沒有洗澡，又懶得上樓喊他，就打他的手機提醒他，大年三十要趕早洗澡，來年才能有好口福哦！

他說：我吃東西很隨便的，不需要什麼好口福。

我說：你三分鐘內不下樓洗澡，你猜我會不會修理你？

一分鐘後，他抱著睡衣，昂頭從二樓下來洗澡。他奶奶看到他氣鼓鼓的樣子十分歡喜，相當愉快地笑了起來。

電視上，幾位手捧紅本本的主持人走上舞台，朗讀與武漢有關的詩歌。我心中頓了一下，精神一下高度集中起來。正好在這時，一位武漢的朋友回覆了我的拜年短信，我打電話去跟他打聽武漢的情形。武漢剛封城不久，武漢，乃至整個湖北省，牽動著全國乃至全世界人民的心。

這位朋友兩夫妻都在醫院上班，按說最了解武漢當地的情況了。但他只是粗略跟我講了一鱗半爪，並不比我通過網路了解到的情況多。

我問他：為什麼不能多跟我透露一點，反正我現在已經不做記者了。

他說：你不是記者，我也不能多講。

母親耳背，嫌電視聲音小，調大了些。我開了個柚子，分給父母一半，拿著另一半上二樓去與剛剛洗完澡的李小正分享。其實我是藉此機會離開客廳回房間──電視的歌舞和鑼鼓，對於心情越來越沉重的我來說，無疑是一種折磨。

從回到台山老家開始，小正就開始沒完沒了地玩遊戲。他有兩個我和他媽媽淘汰下來的舊手機，一個的電池用完了，馬上換另一個接著玩。不在台山老家的時候，放假和周末，他一天最多只能玩一個半小時遊戲，平時功課太多不玩。（四）

武漢 手機 封城

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