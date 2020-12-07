顏寧儀／圖

晚飯後，一天的燥熱涼了下來。六樓公寓陽台視野開闊，遙望天際可見杜勒斯機場 的飛機起飛、降落。火雞如往常一樣依靠著陽台的欄杆，濃眉下的深邃雙眼，望向紅艷似火的美麗晚霞，暮色中天邊落日逐漸西沉。

「想家啦！」阿英走到陽台，和火雞一起欣賞落日。

「妳看，那太陽落下去的地方就是我的家。這裡日落、那裡日出。這時我媽應該在廚房準備早餐。」火雞來美國 才一星期，記憶裡都還是遙遠的家。

「妳也會想家嗎？」火雞轉過頭問。

「會！離開家鄉，人都會想家，但我和你不一樣。」阿英說。

「有什麼不一樣？」

「我離家三十多年，父母早去世，無家可想。你是想家，我是思鄉。想家和思鄉不同，心境不一樣。」阿英在美國歷盡滄桑，遙遠的故鄉只存在記憶裡，和火雞單純的想家不一樣。火雞還年輕，不理解，聽得似懂非懂。

第一次見到火雞，他背個大背包，拖著個行李箱，從塔吉克斯坦搭飛機到莫斯科，轉機到華盛頓特區杜勒斯機場，再搭地鐵到馬里蘭的洛克威爾市，十多個多小時的長途旅行，滿臉疲憊。

「我一個月前網路訂的房。」火雞入住時說。

「知道。房間已準備好。借看一下你的護照。」阿英說。

「你的名字太長了，不好念。」

「叫我Turkey吧！我的小名。」

Turkey音譯是「土耳其」，意譯是「火雞」。阿英出租房間許多年，第一次有從遙遠又陌生的中亞小國塔吉克來的客人。他會是個什麼樣的人，阿英很好奇。

「你背包上扣個什麼？」登記完，阿英注意到他背包上有個奇怪的木雕。

「木碗。我媽刻的木碗。」

「木碗，手工雕刻的？」現代還有人用手工雕刻個木碗，阿英好奇地問。

「是，手工雕刻的。我們的習俗，孩子出遠門，媽媽要送給他一個親手雕的木碗。」火雞把木碗從背包上解下，遞給阿英看。

阿英掂了掂大木碗，沉甸甸的，一塊硬木要花多久，才能刻成像這樣的木碗，刻的時候還要用細心和耐心。希望孩子出門在外有飯吃，吃飯時能想著家鄉，天下父母心。

火雞來美留學，入學前要先讀語言學校，補英文學分。入住後，他晚上上課、白天在屋裡，除了捧著裝滿飯菜的大木碗到餐桌吃飯之外，很少出來。

有天一大早，阿英聽到他屋裡傳出從來沒有聽過的奇怪聲音。從沒有關緊的門縫，她瞥見火雞站在一張地毯前，面向窗外，兩手高舉肩上，喃喃自語，然後雙手交叉放在胸前，又誦念一段。接著兩手放膝上，彎腰鞠躬，又嗚嚕嗚嚕地念了一大串。最後全身趴到地上，兩手前伏，頂禮跪拜。火雞的神情莊嚴肅穆，連續跪拜了三回。

「你每天都要在屋裡做禮拜？」吃完早飯，阿英好奇地問。

「是。我是穆斯林，每天要朝麥加天房的方向，做禮拜五次。」

「這裡是美國，你怎麼知道麥加天房的方向？」阿英不解。

「手機的穆斯林工具箱裡有軟件，會根據GPS定位，計算禮拜的時間和方向，不會錯的。」

「每天做禮拜五次，太費時間了吧！」

「工業社會忙，是有點費時間。塔吉克是農牧社會，還好。」

沒想到科技進步也澤被宗教，伊斯蘭教規定的禮拜時間和面對方向，在世界各地都能算得精準。宗教勸人為善，火雞嚴守教規，信教虔誠。阿英覺得他應該是個好人，對他多了分信任。

「我想打工，附近有沒有機會？」周末他沒課，兩人黃昏後在陽台欣賞夕陽聊天。

「學生簽證 ，打工是非法的，抓到會被遣送回國。」

「我知道，可是不能不冒這個險。」

「好好上學，別胡思亂想。美國是法治社會，不能犯法！」（一）