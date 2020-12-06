珍妮逐漸發現，人們互相講述的所有故事，即使看似發生在某個人身上，都不是個人的故事。沒有一件事情是單獨發生的，只不過對於當事人來說，看起來如此而已。所有的人與事都串在一起，像一串沒有盡頭的鈴鐺，無論哪一個鈴鐺輕輕搖擺，整個世界都會響起來。

在對話結束時，珍妮經常說「和你在一起是我的榮幸」、「感謝你的分享」或「多謝你的勇氣」。在隨後的寂靜中，她體會著「一切安好」，但她不輕易說出。她知道受傷的人聽不進去，聽得進的人已經在她的前一句話裡感受到了。

遇之三

詹姆士和梅蘭妮都是我的朋友。他們結婚以後，我有一段時間與他們保持距離，交往得不如以前頻繁。我們共同的朋友也都把社交距離 拉長了。大家都說他們的婚姻很奇怪，不知道如何看待。

我有一次隨便說：「有什麼好看待的！說不定他們過得非常好。我們覺得奇怪，也是因為我們想多了吧！說不定我們更怪。我們自己也過得不怎麼樣嘛！」

我這麼一說之後，大家連我也一起躲開了。於是我恢復了和詹姆士夫婦的交往，只是比較被動。

詹姆士和梅蘭妮在拍拖的時候，經常約我參與他們的活動，結婚以後反而不一同邀請我了。不過他們會分別約我見面，從來不同時出現。我不想過問他們的關係，認為這是他們的私事。做為他們的朋友，誰約我，我就見誰，沒什麼不可以。

這樣和詹姆士以及梅蘭妮分別見了幾次面之後，我覺得他們一個在天堂、一個在地獄。可是天堂的那個不知道地獄的狀況，地獄的那個也沒有真心走出來的意願。（九）