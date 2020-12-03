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金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

中原女人（一二）

張幸

沒想到，過了一個星期，他居然跟她說，他想跟她結婚，想讓她留在這裡，跟她生活一輩子。他還特別告訴她，他徵求過他父親的意見。

「你爸爸怎麼說？」她對那個娶了小三十歲老婆、不管兒子吃喝的老頭，沒什麼好印象。他肯定對她也沒好印象──她比他兒子大了二十歲。

「他說，你要問你自己的心，你心裡要是喜歡她，就跟她結婚。」小帥老實巴交地回答。

真沒想到，老頭還有這胸襟，她有點感動了。

「那你心裡怎麼想，你是真喜歡我，還是只想讓我照顧你？」

「從來沒有一個人像你這樣對我這麼重要，我想永遠和你生活在一起。」他眼睛一眨不眨，字字清晰地說。

我也想永遠跟你生活在一起，哪怕你以後嫌棄我、離開我，我都不怪你。她心裡安穩了，此刻，對身分的渴求遠不如對一個人感情的渴求。但她仍是清醒的，他們之間的差距太大了，他肯跟她結婚，解決她身分問題，她已經感激不盡。倘若有一天，他要離開她，她會二話不說，還給他自由。

5

中秋節的早餐是月餅。丫丫一大早去上班了，在家的三個人一人拿了一塊月餅吃。每年朋友間互相送月餅，中秋前到中秋後，能吃一個月。

吃完趕快幹活，花園的草要除了，除完草要把薑種下去。這次從超市買的薑新鮮飽滿，她要試試種薑。

她把花園的泥土加水和成泥，放在一個舊桶裡，鋪上一層乾草。曬乾的薑放上去，再鋪一層乾草把薑蓋住，最後蓋一塊舊毛巾。兩個禮拜後，薑就會發芽。

她又不是農民出身，這樣的事她卻特別喜歡做。做起來一學就會，有時還能無師自通。（一二）

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