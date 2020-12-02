偷自行車的人（一四）

古樓不相信他的話，古樓說：你們一家都是賊，搬走了還回來拿東西。前幾天我還看到你兒子在地下室裡。濤哥一激靈，說：他來拿什麼？古樓翻翻眼睛，說什麼都拿。

警察 來的時候，濤哥已經徹底崩潰了。他用手抓住門框，防止自己癱倒在地上。那輛自行車已經做為贓物，被古樓把持著，站在他對面。長著藍眼睛的警察，有一雙毛茸茸的眼睛，稚嫩得像一個孩子。濤哥想他應該與小濤年齡相仿。現在他看誰都像小濤。

強子十分老練地處理了這件事，他完全不像一個十八歲的孩子。他已經長出了連綿鬍子，他黑髮、黑眼睛、黑色鬍鬚，圓圓的臉龐，好像一隻漫畫小熊。他對警察說是一場誤會，濤哥是以前的住戶，他拿錯了自行車。

濤哥對這個孩子的老練感到驚訝，他記得前幾年他還是一個少年，喜歡踢球、打冰球，玩籃球。有一段時間，他與小濤在一個球隊。

濤哥緊攥著的手放鬆一些，他不知道對警察說什麼能解脫自己。事實上他的確記不得這自行車是誰的，也許是自己的、也許是別人的，他記不得了。自從小濤失蹤，他就喪失了一些記憶，他目前唯一的願望是盡快找到小濤。濤爺已經問過幾次孫子的情況，他一直瞞著父親。他不知道如果濤爺知道了，會是怎樣的情景。父母在妹妹家，表現得十分焦躁，一直問什麼時候能到溫哥華去。他們的洋女婿已經開始抱怨，而且有離家出走的跡象。

警察讓濤哥交出鑰匙，濤哥就把鑰匙交出來。他望著警察，汗從頭髮裡一滴一滴滲出來。

濤哥終於找到了小濤，是通過吉娜找到的。小林一直在臉書 上查找小濤的行蹤，終於發現小濤與吉娜的對話。（一四）