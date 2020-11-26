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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

中原女人（五）

張幸

在圖書館經人幫忙，她聯繫了外州一所大學，只上英文課，費用甚為低廉。外州的生活費用也比現在住的大城市低很多，她決定搬家。

這一回，她租了一棟獨立房，要學房東老兩口當二房東，把多餘的房間租出去。發了廣告，順利找到房客，兩間臥室都租了出去。拿到手的房租像天上掉下來的餡餅，摸著比起早貪黑做清潔掙來的血汗錢要痛快多了。

她索性又在附近租了第二棟、第三棟房子。三套房每間屋單獨租出去，收到的房租總和不僅讓她一分錢不花有房住，每個月還有賺頭。

她有了固定收入，安安心心地去上課，買了一輛二手車，跟著人學開車。慢慢地結交了一些朋友，再加上衣食無憂，生活過得挺愜意。只有一件事讓她發愁，簽證早過期了，她沒有合法身分 ，算是黑下來了。

她的英文真是差啊！在國內，她連高中都沒上過，初中學的英文早忘得一乾二淨，二十六個字母也認不全。開學之初，老師面試她，聽、說、讀、寫都給她打了最低分，她被分在英文最低一級的班。

每天上課回家，她把學到的英文單詞寫在便條紙上，貼得滿牆都是。不看中文電視了，跟中國朋友見面也少了，死記硬背滿屋子的英文單詞，借了一些英文電影、電視劇的錄像帶，硬著頭皮看。

有一天，她在客廳攤開課本念念有詞讀英文，她的一位房客笑她，說她的學習方法不對頭。房客是國內來的訪問學者，有博士學位。

她愁眉苦臉地說：「我跟你們不能比啊！我三十多歲的人了，現在從頭再來學習另一門語言，就跟你們學習甲骨文一樣。」（五）

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