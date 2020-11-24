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九月影院（九）

羊亭

那乞丐已經躺在地上打盹兒，粉筆字間有幾個菸頭和瓜子殼。就算他把自己的遭際寫得再悲傷、再引人入勝，現在也無人問津了。天大的事，在梓川人看來，也不如自家那一地雞毛重要。

夕陽的餘暉下，九月影院鋪滿金子，神祕而莊嚴。天天在這裡玩耍，我居然對它感到了一絲陌生，就像某個每日朝夕相處的人，盯著他看得越久，越覺得好像不認識他似的。

接下來讓我兩難的，是要在周純和許逸之間站隊。他們彷彿成了仇人，誰都不理對方，有時面對面走過，也不正眼瞧一下。我努力從中調和過，可他們倆都覺得我多事。

許逸說：「背叛了老西街的人也值得你說情？你累不累？」

周純說：「小阿羊，你就別費工夫了。少了他這個朋友，我一點也不覺得可惜。」

最後我選擇了許逸。思來想去，終究還是覺得和許逸更近一些。我倒不認為周純背叛了我們、背叛了老西街，任何人都有交到更好的朋友的權利。但一想到他總和邱黎明在一起，我就感到很不自在。

我不喜歡邱黎明，我們班的同學也沒有幾個喜歡她的。周純不怕失去往日的好友，不擔心別人背後說他閒話，也要堅持和邱黎明做朋友，我倒真是佩服他勇氣可嘉。我和許逸雖有點難兄難弟、不思進取的意思，但畢竟我們才是大多數。

沒過多久，漫長的暑假開始了。我們已經小學畢業，再過兩個月，全新的初中生涯將要開啟。對於初中的生活，我們滿懷期待，但回望日漸荒廢的學業，我們又有些擔憂。不過這所有關於想像未來的情緒，很快都一掃而空了。（九）

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