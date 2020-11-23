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佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

愛情水分子（一一）

竹心

開有時，謝也有時，是常態。只開不謝，是神蹟。不開不謝，則無欲無求、波瀾不驚。命裡有時終須有，命裡無時莫強求，說的就是人世間的愛情吧！

想開了、放下了，便也輕鬆了。

又過了些時日，應母親的一再請求，她回家看望母親。吃飯時，母親說：「這一晃，你都過了四十歲了。」她面色一沉，沒有吭氣，嘴巴噘起足以掛個吊鐘。以為從父親去世的悲痛裡剛剛緩過點勁兒的母親又要舊事重提。心裡正自琢磨如何反駁母親。

沒想到母親稍微停頓了一會兒，字斟句酌、含糊不清地說：「現在看來，當初真不該強行阻止，把你耽擱了。」

這算是道歉嗎？她嘴巴半張，愣怔地看著母親。母親也看著她，眼神裡像是欠了她什麼似的。

她低下了頭，避開母親的目光。她和母親關係本就疏遠，記憶裡母親似乎也從未對她有過好臉色。她早已習慣了母親的強勢和霸道，對於母親的低姿態，反而覺得彆扭、很不適應。她不知如何作答，只能埋頭苦吃。

如果母親沒有強行阻止，他們肯定會如約結婚。這是毋庸置疑的，但是、但是……

現在會是怎樣一幅景況呢？是不是也會加入同事怨婦軍團，整日抱怨丈夫、控訴婆婆、打罵孩子？還是如同妹妹和高翔一樣分道揚鑣？或者類似於父母的婚姻，吵吵鬧鬧一輩子？

思緒飛揚，吃飯的速度也飛揚。一會兒的工夫，她便吃了大半條清蒸鱸魚。

當她抬起頭時，發現母親的眼神依舊定定地看著她，心裡便一緊。好像八輩子沒吃過飯似的，接下來母親肯定會這樣數落她。

但是母親什麼也沒有說，只是輕輕嘆了一口氣。

又是一陣難耐的沉默。（一一）

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