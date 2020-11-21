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入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

九月影院（六）

羊亭

他說：「怎麼沒反映了？縣裡我就不只跑十回，市上我也去了，人家總有辦法打發我。讓我去找相關部門，讓我回家裡等。」

「不行去省上、去北京。又不是什麼天大的事，難道還解決不了啦！」

「沒用。」他頹喪地搖頭，「半道上就被擰回來了，也不知道他們從哪兒得到的消息。」

大家同情歸同情，但畢竟是與己無關的事，何況他自己都這麼說了，還能有什麼好的辦法？圍觀的人漸漸散去，只留下幾個無所事事的傢伙在那兒虛情假意地搖頭。

突然有人拍我們肩膀。我和許逸回轉頭，竟然是周純。雖然上學時我們天天在一起，但明顯話已不多，也難像以前那樣打成一片。喜歡邱黎明是值得鄙夷的，可大家還沒到絕交的地步。

周純說：「你們倆怎麼回事，叫你們半天沒聽見啊？」

許逸淡淡地說：「你怎麼在這兒？」

「廢話，我不能在這兒嗎？」

「我還以為這個時候你和班長在一起。」

周純不好意思地笑了笑：「我為什麼會和她在一起？」

我說：「你少裝了，別以為我們看不出來。」

「我和邱黎明又沒有什麼。」

「還沒什麼？」許逸不滿地說，「你都快成邱黎明的跟屁蟲了。」

周純說：「哪兒有的事。人家是班長，我無非就配合她。你們也是，別成天和一個女生過不去。我們跟她又不是不共戴天。」

「你這話是什麼意思？」許逸沒好氣地說，「難道你要我們也跟你一樣，對她唯唯諾諾的像個小跟班嗎？」

「我說了，我可不是她的跟班。」（六）

北京

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