顏寧儀／圖

1

秋末的時候，紐曼街上發生了一樁怪事，劉翔居住的三十八號樓，地下室裡開始丟東西。最早察覺的是二樓的西班牙人古樓。夏天的時候古樓失業了，失業之後，他就變得神經兮兮的，尤其對聲音敏感。無論誰家有聲音，他都去敲門干涉。只要大門一響，他就從門縫中伸出腦袋，兩隻黃眼珠滴溜溜亂轉，口中念念有詞，見是鄰居，方才縮回去。

郁歡對此頗不適應。小武說：他失戀了嗎？郁歡奇怪地看小武一眼，小武解釋說，如果失業又失戀，容易產生心理問題。郁歡這才想起來，小武正在修心理課，並且很迷戀。

郁歡就說，感謝上帝，他太太還在。

古樓一般不出門，唯一出門是在後院遛貓。他給英格蘭大爪貓脖子上套了個環，用帶子牽著。大爪貓很不滿，走起路一扭一扭地彆扭。有一次與郁歡碰個正著，還呲呲牙，壓低喉嚨吼一聲。郁歡認為牠在向自己撒氣，打不過主人，還打不過你嗎？郁歡繞著牠走，她認為一隻貓被遛是可恥的。

古樓的太太娜塔莉也很少出去，他家門前總是擺著兩雙一模一樣的鞋，一男一女。

那時還沒有人知道濤哥家的故事，也不知道小濤失蹤了。

濤哥原本是住在三十八號一樓的，夏天他們搬到溫哥華去了。幾年前，濤哥在市中心買了一個食雜店，靠近康考迪亞大學主校區。康大這些年招了許多中國留學生 ，由原來一座老舊的建築，迅速發展成一個可觀的校區。這個校區沒有校園，就建在地鐵站附近，是名副其實的城市大學。

接著，校區裡出現了許多中國餐館，雨後春筍一般，東北餃子、雲南米線、武漢熱乾麵、湖北燜黃鱔，還有奶茶和麵包店，都是為留學生準備的。濤哥的店就在附近，劉翔說那是一個好地方。

濤哥撇撇嘴說：好什麼，一點都不好。接了店才知道，是一個不掙錢的爛店。

那你為什麼還買？郁歡睜大眼睛不解地問。郁歡的臉型很對稱，但五官不太對稱，一個眼睛比另一個小一點，一邊嘴角比另一邊斜一點。平時不明顯，每到表情豐富的時候，就看出來了。卻不難看，帶著一種略顯天真的可愛。

濤哥說：本來這個店的老闆，是我一個哥們。租約到了，房東 要漲租金 ，漲得實在太離譜了，老闆有些氣，就讓濤哥把店接下來，便宜賣給他。濤哥當時也喜出望外，後來濤嫂小林說：你幹麼買，就等著他破產好了。等他破了產，你再租下來，不是白撿一個店。

濤哥暗地裡去找房東續租約，居然就續下來了。那老闆心中雖然恨，卻沒辦法。也是個想得開的人，沒有像濤哥預料的那樣，掄一把斧頭把店砸了。倒是什麼也沒做，把一個店，完好無缺地白送給了濤哥。

濤哥接了店，生意卻不好。到底已經關了兩個月，顧客跑得差不多了，再讓他們光顧很難，想留住他們更難。顧客就是這樣，哪裡便宜去哪裡。如今知道了別的店價格更便宜，便不再來了。還好，周圍店距離比較遠，圖方便的顧客陸陸續續又回來一些。

無奈租金實在太貴，一個小店養家還是不夠，濤哥就還像以前一樣，清晨送廣告報紙，有機會就接國內來的旅行團。他接小團，七個座的車子就夠了。濤哥喜歡說話，說話的時候不用大腦，像流水一樣流暢，按語言學家的話，他的語言在大腦思維之前。按濤嫂的話，濤哥就是一個話癆。

他的話多是道聽塗說，在劉翔看來，毫無理論依據。所以每次濤哥來，劉翔都不冷不熱，盡量藉機走開。倒是郁歡，喜歡與濤哥聊天。濤哥就斜著身子，像一棵長歪了的樹，身子不動，只有嘴巴一開一合，喋喋不休，一侃就是小半天。

濤哥開心的時候少、氣憤的時候多，遇見的客人常不如意，吵架鬥嘴是家常便飯。不過濤哥自有妙計。比如那天他跟遊客因為小費生氣，他就說：

他還想投訴我，想得美。我直接告訴他，我這去大使館找彭大使，讓他評評理，看誰給中國人丟臉。

真正讓濤哥煩心的是他的兒子小濤，這孩子長得又高又大，稟承了父輩西北人的粗獷驃悍，卻不像父親那樣愛說話。他沉默寡言，只喜歡玩遊戲。他是遊戲一代的孩子。

開始濤哥並沒有放在心上，一直到上小學。上學不久被調了一個班，與一些進步緩慢的孩子在一起。老師解釋說，小濤在接受能力上有些問題，也就是說，智商不是很好。濤哥臉漲得通紅，眼珠也鼓起來，卻奇怪，說不出話。後來眼珠子也憋紅了，只說了一句：你才弱智。

濤哥把小濤轉學再轉學，每到一個學校，開始幾天還好，日子稍長，就會有問題。最終公校待不下去，只好去私校。到了中學，私校居然也待不下去，只好輟學。（一）