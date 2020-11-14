我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

名士風流（八）

黃錦樹

最有趣的是，他二十多歲時，就把自己整成魯迅五十多歲時的樣子。你們一定會覺得奇怪，為什麼他的綽號不是魯迅？沒錯，那曾是他的綽號之一，年輕的時候，但我們嫌那太沒想像力了，叫他魯迅，那豈不是象形了？整得像魯迅就叫魯迅，那多沒意思。

因此後來有人在魯迅前加了兩個字，是為正宗魯迅，或者魯迅用過的一八一個筆名。可想而知，他其實不喜歡我們叫他紅吱吱，覺得大不敬。當面還是得稱他周先生，以表示對老左前輩的敬意，雖然他也並不姓周。

離奇的是，他就一直維持那個魯迅晚年的樣子，就沒有再老過。而今六十多歲了，不過是鬚髮斑白而已。四十年前，整型很貴的，還得跑英國。為了圓這不肖子的夢，他那階級敵人老爸的樹膠芭被他敗得精光，成了無產階級

他畢生最大的遺憾是沒能和魯迅同生肖，人家魯迅可是屬蛇的。「但他其實可以虛報年齡的。」那個批評他寫的東西都是垃圾的酸人，曾如此刻薄地在背後狠酸他。

他的書賣得不錯，這頗令人意外。據說是那一群南大老校友默默地長期支持著。那些都已活得比魯迅老的魯迅的生鏽鐵粉，其實相當期待從他臉上看到活得實在不夠老的魯迅老年的樣子。

紅吱吱可能也會擔心，如果真的老態畢露，也許就不像魯迅了。就好比他年輕時曾經審慎地考慮過，如果把自己整成年輕魯迅的樣子，老的時候如果不像魯迅，而是依本來面目老去，豈不是沒臉見人？

我很想問他，戴著魯迅的臉，活到魯迅也不曾活到的年歲，是一種怎樣的心情呢？

但我不敢問他，不是怕冒犯前輩（身為名士，冒犯人是我們的權利），而是怕被咬。雖然他牙齒剩的不多，看起來還是很犀利的。（八）

英國

上一則

十八歲的那次遠行

下一則

我的名字

延伸閱讀

名士風流（三）

名士風流（三）
名士風流（二）

名士風流（二）
名士風流（一）

名士風流（一）
自學成功

自學成功

熱門新聞

終生的遺憾

2020-11-09 02:00
作者母親在六十多年前的跳舞相片。

《老照片說故事》正在跳舞的母親

2020-11-08 02:08
西班牙名畫家Jose de Ribera (1591-1652)的畫作〈聖泰伊絲〉。（薛維．圖片提供）

靈與肉之間：泰伊絲的故事

2020-11-07 02:02
作者參加兒童智力測驗節目。

《老照片說故事》小時的回憶

2020-11-09 02:00
達姆∕圖

翻滾的青春

2020-11-12 02:02

待解的人生

2020-11-10 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！