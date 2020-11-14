最有趣的是，他二十多歲時，就把自己整成魯迅五十多歲時的樣子。你們一定會覺得奇怪，為什麼他的綽號不是魯迅？沒錯，那曾是他的綽號之一，年輕的時候，但我們嫌那太沒想像力了，叫他魯迅，那豈不是象形了？整得像魯迅就叫魯迅，那多沒意思。

因此後來有人在魯迅前加了兩個字，是為正宗魯迅，或者魯迅用過的一八一個筆名。可想而知，他其實不喜歡我們叫他紅吱吱，覺得大不敬。當面還是得稱他周先生，以表示對老左前輩的敬意，雖然他也並不姓周。

離奇的是，他就一直維持那個魯迅晚年的樣子，就沒有再老過。而今六十多歲了，不過是鬚髮斑白而已。四十年前，整型很貴的，還得跑英國 。為了圓這不肖子的夢，他那階級敵人老爸的樹膠芭被他敗得精光，成了無產階級

他畢生最大的遺憾是沒能和魯迅同生肖，人家魯迅可是屬蛇的。「但他其實可以虛報年齡的。」那個批評他寫的東西都是垃圾的酸人，曾如此刻薄地在背後狠酸他。

他的書賣得不錯，這頗令人意外。據說是那一群南大老校友默默地長期支持著。那些都已活得比魯迅老的魯迅的生鏽鐵粉，其實相當期待從他臉上看到活得實在不夠老的魯迅老年的樣子。

紅吱吱可能也會擔心，如果真的老態畢露，也許就不像魯迅了。就好比他年輕時曾經審慎地考慮過，如果把自己整成年輕魯迅的樣子，老的時候如果不像魯迅，而是依本來面目老去，豈不是沒臉見人？

我很想問他，戴著魯迅的臉，活到魯迅也不曾活到的年歲，是一種怎樣的心情呢？

但我不敢問他，不是怕冒犯前輩（身為名士，冒犯人是我們的權利），而是怕被咬。雖然他牙齒剩的不多，看起來還是很犀利的。（八）