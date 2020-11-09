發跡者的往事（一二）

她看著這些朝氣勃勃的年輕族群來來去去，給她無限憧憬，也許，有一天……

這天黃昏，一個年輕男人走進花店。說要和艾薇兒談談！談談？是的！他顯然是有備而來，掏出一張名片，是某某報社的特約記者！記者？艾薇兒嚇了一跳。原來他說要寫一篇關於艾片人的詳細生平報導，需要他早年的生活資料。他說自己花了很多時間和精力，終於找到了艾薇兒。

爸爸艾片人是名人？艾薇兒完全矇了。很久沒有見到他了，所知十分有限。來人說不需要知道目前狀況，只要知道他當年的生活，尤其要知道，他當初和母親是怎樣認識、怎樣戀愛、怎樣來美國 、怎樣……

艾薇兒覺得非常奇怪，有什麼意義嗎？乾脆去問問爸爸不就好了嗎？我……我……怎麼會知道？

來人解釋說，艾片人現在是大大的大忙人，是身家上億的富豪，是拒人千里之外的上層社會菁英，實在沒有時間應付這些記者。報社也是花了許多時間和精力，才找到妳的。

是嗎？艾薇兒腦海裡浮現了許多問號。這是一個非常陌生的爸爸，艾薇兒自幼就很少見到他，至於他和母親早年的點點滴滴，更是模糊不清。猶豫片刻，拿起電話撥打給谷琪，把情況說明了一下。

啊？有記者問起艾片人？谷琪不禁警覺起來。她告訴女兒，請來者把名片留下，她會抽空和他聯絡。記者顯得有些失望，但他展露了一張職業性笑臉，說自己遠從曼哈頓 跑來，非常疲累，可否請艾薇兒一起去隔壁星巴克 喝杯咖啡，隨便聊聊。

從記者口中才發現，爸爸艾片人現在已經是紐約社交圈的風雲人物。在曼哈頓東城已經置有豪華公寓，也有妻女。（一二）