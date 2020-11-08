甘和栗路／圖

此君之所以被列名，不只是因為他的酸評，更因為他習慣公開焚燒自己的手稿。他寫作，且堅持用手寫，故而有大量手稿可燒；但他從不發表，認為發表是一種低賤可悲、可恥的行為。看來他相當享受焚稿。上一屆名士大會，就是以他的當眾焚稿為活動的高潮。

為免被誤會那些稿子不是自己原創而是抄的，在公開焚燬前讓我們可以傳觀十五分鐘，還嚴厲警告我們，不得竊取他的創意和辭彙，不得背誦、複述、轉述、再製，「否則我做鬼也不會原諒你們」。那次就在名士群高呼可惜聲中，眼睜睜看著那厚厚的一疊數百頁手稿化為灰燼。如此傑出的表現，為什麼還會被除名呢？講起來也很戲劇性。

幾年前以他的名字，在中國 大陸出版了一本小說《北方》，相當轟動。寫一個南洋少年，逆著蘇東坡被流放的旅程，從海南到四川、西安的尋根之旅，得了許多大獎。我們一度以為只是同名同姓同籍貫（海南人）。因此君從沒表示過對蘇東坡的著作有任何喜好，只知道他愛吃東坡肉，還養過一隻超過百斤的寵物豬，就取名「東坡」。但看過書的圈內人都發現，那本書和那回他焚的稿竟多有雷同處。有好事者親自登門請他題簽，向他求證：咁是真吔？真係你來嘅？

他竟然厚顏無恥地賴說是他老婆幹的，怪那女人趁他去上班時（他的正職是「高級記者」，那是相較於「低級記者」而言的；英國制的講師也有這種區分），偷偷複印了一份，寄給了大陸的出版社，竟然笨到不會幫他取個筆名。一直到書出了，收到兩大箱贈書和一大筆版稅，當場嚇到挫賽。

唉，他老婆我們都認識的，長得還可以，不會讓人誤以為是男的。耐酸如不鏽鋼，只可惜不識風雅，到底是個俗人。不了解她老公的苦心，不知道經營名士有多困難。

他雖然信誓旦旦絕不再犯，但我們早就掌握確切情資，他至少還有三本書，將在同一家出版社出版；。那之後，他還接二連三地接受訪談，滔滔不絕地大談創作理念，真是不可饒恕。

另一位名士蓬鼠（閩南人稱松鼠為蓬鼠，為「蓬尾鼠」之省稱。此君生肖屬鼠）的被除名也很戲劇化。多年來他開了家小餐廳，就叫「的的的」（模擬啄木鳥啄木之聲），專做義大利 麵粉糕。據說手藝是祖傳的，爐火堅持燒橡膠柴，生意似乎還好，但不知道為什麼，總是負債累累。

出版時間將近二十年的《啄木鳥》曾經是個著名的詩刊，累積不少老讀者、老作者，他就多次向他們募資紓困 。那些分散在各行各業的老文青還真的每次都「傾囊以授」。

就那樣過了許多年。有一年，他突然發布一個訊息，募資出版《啄木鳥》二十周年特刊，還公開邀稿。熱鬧了一陣之後，據說收到不少稿件和大洋。那之後過了許久，特刊沒下落，錢呢，也付諸熊熊柴火了。再多人出面控訴、批評、要求退款，他都置之不理，依然名士般灑脫。那是他獲選名士的代表作。

兩年前，不料他像昏君偶發賢明天子夢，大赦天下，宣布把所有債務結清。原本以為「狼又來了」，不料一查戶頭，發現「係真嘅」，而且連利息都計算在內。所有老債主、新債主還一律致贈精美特刊一本，厚達三百頁，銅版印刷，有人出版。據可靠消息指出，他有一晚夢到踩到一大坨屎，第二天真的中了馬票頭彩，「好大的一條，幾百千喎」。但也因此，他變得太正常了，還娶了苦戀多年的女友，卻因福得禍，被《名士譜》除名。

還有一位被除名的麒麟皮（典出魯迅「麒麟皮下馬腳」，當然，屬馬），也是多年來無任何表現。當年之所以被列名，乃是因為他的某個創舉──曾經同時寄履歷給多位心儀的女孩子，既陳述自己如何適合對方，「選我對妳而言就像中獎」，詳列自己的各項優點，從智商、喜好到性能力，鉅細靡遺（譬如勃起的時數）。如果只憑這樣就列名名士，不免令人質疑門檻太低，有不為人知的暗盤交易之嫌。

最有趣的是結果。簡而言之，後來和他結婚的是其中一位女孩的媽媽，一位離婚多年、比他年長十多歲、頗富資產的「美魔女」。這位原該是他岳母的熟年女人對他的履歷甚為欣賞，十分理性地說服了他：娶了她可少奮鬥二十年，不必再為生計奔波，可以專心撰寫他夢想中的五百頁巨著。為文學可以犧牲到這種地步，怎可能不列入《名士譜》？（二）