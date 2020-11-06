艾片人的雄心壯志卻隨著歲月的流逝而日益增長。那年代遠赴美國 的大浪，席捲全台灣 的年輕人。「來來來來台大，去去去去美國」，是那年代的滔天巨浪。艾片人終於在岳父大人資助下，完成了他的留美大計，而谷琪帶著孩子們留守台灣……

就那樣，在結婚好幾年後，艾片人隻身來到美國。谷琪的父親生長在傳統的醫學世家，行醫救世多年，累積了非常優厚的家底。除了谷琪，還有三個兒子。這次長女下嫁，他既感懊惱，也覺得愧疚。他覺得是自己的錯誤，導致女兒下嫁。按照傳統慣例，他決定給獨生女一筆價值可觀的嫁妝，上面詳細記載了嫁妝清單，有黃金、有古玩，主要是幾家大公司的股票投資 ，每年有紅利回饋，彌補自己的錯誤。但他明白表示，此後娘家不再給女兒其他金錢的援助，望女兒好自為之。

艾片人對這豐厚的嫁妝一直處心積慮，甜言蜜語，終於讓缺少心計的谷琪，依照艾片人的籌劃，由他全權處理，由他去自由支配。

「你一定要相信我的能力……」

天真無知的谷琪，睜著兩隻大眼睛，對他微笑著，充滿信賴。

分別幾年後，終於她帶著一雙兒女，來到了美國這座小城，租住在一棟公寓大樓裡。艾片人告訴她，現在是事業草創期，一切都要節儉度日，帶她去附近一家陶瓷藝術中心找工作。

谷琪自幼喜歡畫畫，雖無名師指點，但隨手模擬畫稿卻唯妙唯肖。工資以小時計，不高，但谷琪喜歡。就這樣，谷琪安定下來，女兒和谷琪性情類似，進入社區學院讀英文，輕鬆愉快。（九）