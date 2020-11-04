他的這番策劃得到許多人的支持，幾乎是幫助很多年輕人的夢想成真。他對於自己的高超能力也信心倍增。

3

他的妻子谷琪是個溫柔敦厚的女子。當年家住景美，是家中長女。父親本是醫生世家，獲知名醫學院博士學位，在台北鬧市開有婦產科診所，是聞名醫界婦科、許多孕婦口中的「谷神醫」。他醫術高明，態度謙和有禮，對病人的疑問盡力以深入淺出的方式解答，務必讓病人了解狀況。診所訂閱了許多婦產科醫學報刊雜誌，不停吸取專業知識，診所定期更新設備及醫療器材。許多婦女因此非常信賴他的醫術，尤其權貴圈子裡的貴婦人們，大都由這位谷醫師照顧。

有一次谷琪放學後，去診所找父親有事，到達診所門口前，見到一輛停在門口的豪華黑色轎車。有診所護士用輪椅推著一位貴婦人出來，面色蒼白，但年輕美麗，即使坐在輪椅上，也顯得姿態十分嫵媚動人。

後來才聽診所工作人員竊竊私語，說那貴婦是未婚懷孕，來診所打胎的。那年代台灣 明文規定打胎是犯法的。父親不僅醫術高明，而且極有醫德，百分之百保護病人的隱私 。因此，凡是達官貴人的私密，不管是情婦或第三者，或一夜情、或露水鴛鴦，未婚而孕請求協助，父親總盡力而為，並絕對保持緘默，對外人滴水不漏。也許，這也是為何父親診所的病人絡繹不絕的主要原因之一。

谷琪生活在富裕幸福的家庭裡。高中三年級時，父親為女兒聘請家庭教師。想聘到資質比較理想的教師，特地在幾家大報登廣告，強調待遇優厚。（七）