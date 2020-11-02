王幼嘉／圖

半年前母親診斷出有惡性腦瘤，如果動手術，有極大可能會傷到其他神經，造成眼盲、失語，甚至腦中風 。她選擇順其自然，醫生說也許只有半年的壽命。

「半年夠我準備自己的後事！」母親豁達面對。

我決定回台灣 ，陪她度過餘生。

和母親相處的半年裡，母親不時在夜裡被噩夢驚醒。

有一天半夜，我聽到母親的呼叫，我衝進她的臥房。

「啊！快救救她！」母親緊緊抓著我的手，眼裡滿是驚恐，「快救救她！」

「媽，別急，慢慢說，她怎麼啦？」我已學會順著母親，進入她的故事。

母親呼口氣，彷彿才從夢境裡走出來。

「她的衣服被撕破了！」

「誰那麼壞，撕破她的衣服？」

母親不再說話，要我回房睡覺，我看到她眼角噙著淚水。

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有天早上，我看母親悶悶不樂地歪在床上。

「媽，您頭疼嗎？」我緊張地問母親

「我是又看到她在哭，哭得好傷心，我心裡難過。」我當然知道，她指的是夢中女孩。

「女孩的爸媽呢？怎麼沒人管她呢？」

「爸媽？」母親似乎對這問題產生困擾，眼睛望著窗外，彷彿要在遙遠之處尋找答案。

過了好一陣子，她回過神說：「她媽早死了，她爸常借酒澆愁，喝醉了就拿她出氣。她看到她爸，就像老鼠見到貓……」頓了一下，她繼續說：「你知道，酒精不但會毀了一個人的身體，甚至會把他的靈魂都侵蝕掉……」

從小我就知道，母親對酒沒好感。她自己滴酒不沾，對父親喝酒更是嚴陣以待。其實父親並不常喝酒，只有家裡有客人，才會喝上幾杯。看到父親臉上泛紅，母親雖不會斷然禁止，但很明顯臉上就顯出憂慮和不安。父親似乎了解母親的心思，自動會停杯不喝。

父親有時單獨赴宴應酬，出門前母親一再叮嚀，要節制飲酒。記得我曾取笑母親說：「爸爸又不是小孩，你怎麼管得那麼嚴？」

母親沒說什麼，只若有所思，微微嘆了口氣。

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在家裡我開始整理母親的舊物，母親節儉成性，捨不得丟棄任何可用之物。家裡雖然收拾得很整齊，但空的瓶罐和舊的書報雜誌，佔據了所有角落。

每次回家，我都試圖勸母親把不用的東西送去回收，「回收是再製造，不算丟棄。」但是母親怎麼也鬆不下手，「留著吧！總會用上的！」

我知道母親是從貧窮走過來的，任何有利用價值的東西都是珍貴的。我只有暗地裡背著母親，幫她處理掉無用的雜物，她也從沒發現家裡少了什麼。

母親看我整理，幽幽地說：「你看有什麼可以用的，就拿去用，剩下的就丟了吧！」

想著這些舊物的主人在不久的將來，不論捨不捨，都必須永遠離開她的寶貝，我突然對這些舊物感到留戀不捨。

梳妝台上有幾個空的香水瓶，其中一個是我第一次回國時送給母親的禮物，我想我會繼續保存著。

衣櫥裡塞了很多母親早已穿不下的衣服，我一件件摺疊好。我發現母親似乎對碎花布料情有獨鍾，衣櫥裡的衣服竟然大半是碎花布料，為什麼我從前不曾留意過？也許很多關於母親的事，我都沒放在心上。

在衣櫃的角落有一個生了鏽的餅乾盒，我打開看，裡面有本不大的相簿和兩張零落的相片。

相簿上寫了「師專」兩字，所以裡面都是母親念師專時的相片。相片裡剪著齊耳短髮的母親，清瘦的臉頰更突出一對圓圓的大眼。母親沒有她同伴們那種屬於青春年華的燦爛笑容，只淺淺牽起嘴角，神態透露著超齡的沉穩和抑鬱。

零落的兩張發黃的相片，一張是一家三口的全家福照，照片中的幼兒大概只兩歲左右，坐在母親的膝頭。另一張是個小女孩的單獨照，小女孩穿了件碎花布的連身裙，怯怯的一雙大眼凝視著鏡頭。

「媽，這小女孩一定是你吧？」

母親沒直接回答，只撫著相片裡小女孩的衣服說，那是別人給的舊衣服，但是那花色和式樣真好看……

母親沉默了一會，然後執起我的手說：「我跟你說一個關於這女孩的故事。」

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那年暑假裡，一大早她被吱吱喳喳的鳥叫聲吵醒。她爸爸已經出門上工，她走進廚房想找些吃的。她雖然只有十歲左右，但是、從五、六歲開始，就沒人特別關照她的飲食，餓了就自己想辦法。（中）