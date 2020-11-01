徐總自己要等到護工把房間徹底打掃了，把死者的東西徹底清理出去──尤其是鞋子，一定得清空──她才肯踏進那間房間。不管天多冷，窗戶必須開足一個星期，過了頭七，才可以關門窗。

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老人公寓的食堂，總是有人來搭伙，這是徐總很得意的一筆生意──供應一天三頓飯，食堂反正永遠在轉，多一個吃飯，就能多收一筆錢，這叫規模效應。

先是民政局送來的單親家庭的小孩子，父母吸毒被抓，「進去了」，家裡孩子沒有人管，民政局花錢送到這裡來照顧。接著是老董的報紙學習班，居然引得師大馬教專業的學生前來，聽老革命講時事，每周固定一次，二、三十個人來。喝喝茶、嗑嗑瓜子、談談當前的形勢和我們的任務。中午去食堂吃蛋餃燉青菜、老鴨煲、涼拌洋花蘿蔔、菠菜豆腐。最後老董指揮唱一首歌；向前向前進，勇敢地向前進，我們的軍隊向太陽，一條大河波浪寬。然後師大財務處痛痛快快地交錢，這樣的客人永遠歡迎啊！還有什麼比政治學習更好的買賣呢！

搭上師大這條船，這食堂的生意肯定能火！

這麼過了一個夏天，到了八月底學校開學。徐總心裡滿懷希望，師大的人再來跟她聯繫，繼續上學習班。但是師大沒有消息。

過了九月一號，還是沒有任何消息。九月的第二個星期天，秋老虎，熱得跟三伏天一樣。老董坐在傳達室裡，讀完《人民日報》，再讀《文匯報》，喝了兩杯茶，手機 沒響，學生也沒露面。傳達室的空調不靈光，早上穿的襯衫背上已經汗濕了。老董忍不住給負責馬教的老戰友的兒子打手機，手機處於關閉狀態。老董掃興地回自己的房間休息。（二二）