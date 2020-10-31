趙梅英／圖

即使對舞伴比較挑剔的黎荔，在艾片人的悉心帶領下，也樂意和他跳了一圈華爾滋。兩人的曼妙舞姿，旋轉在華麗的樂曲中，令眾人讚嘆不已。

那次和艾片人認識以後，見面的機會並不多，只輾轉得知他的兒子艾強申請了好幾個醫學院都被拒絕。來自台灣的妻子谷琪已在本市一家瓷藝工作坊，找到繪畫員的工作，女兒進入了社區學院念書。至於艾片人是否找到了合適的工作，大家都不清楚。

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那次聯歡會見過艾片人以後，黎荔和印謙平時忙著工作，除偶爾在大型活動碰面寒暄外，沒有再和他接觸過。只是，兩年後的秋天，小城發生了一個大新聞，在電視螢幕上見到艾片人現身，著實嚇了一跳。

小城當地的媒體，那幾天可是抓住了可以大大熱賣的頭條新聞！原來當地一家開汽車旅館 的店主，忽然收到兩具屍體，男女各一，是從紐約上州 一家醫院運送來的。司機硬說是店主一個月前訂購的。店主拒收，而且通知了警察。兩輛警車在汽車旅館的停車場上，車頂警燈閃耀著嚇人的光芒。有一些附近居民圍觀，竊竊私語，指指點點。敏感的記者們紛紛趕來，要一探究竟。

平時便泛貧血的店主五十多歲，如今在眾多記者面前鐵青著臉，說不知什麼存心叵測的人，想要搞垮他本就夠冷清的小本生意，這樣的惡作劇令人深惡痛絕……店主語無倫次地謾罵著，記者從店主這兒弄不清楚究竟，有人便趕著去訪問當地市長。這城麻雀雖小，五臟俱全，也有人去訪問衛生局長、警察局長，一時間鬧得不可開交，小城顯得非常熱鬧。

此時艾片人正用電話和紐約上州供應屍體的醫院惡言相向。怎麼回事？下周四，二年級的解剖學必須要用屍體。不是一個月以前就敲定了嗎？如果耽誤了學生課程，你們必須後果自負等等。

供應方急急查看檔案，發現原來那次辦事的是臨時新雇的職員，辦事出錯，讓司機把屍體運錯了地方，因此惹來天大的誤會。怎麼可以鬧出這樣低級錯誤？艾片人非常惱怒。供應方再三道歉，緊急通知司機，把屍體急速轉送到所租用的醫學院所在地，總算即時解決了這場誤會。

但正因為這場天大的誤會，引起記者和好奇者的追蹤。不僅小報記者咬住這條新聞不放，某家大都會電視台也派記者前來，要弄個水落石出，紛紛追蹤到這家所謂的醫學院來。其實這地址是本地社區學院的所在地，只是部分校園樓房出租給他而已。不追蹤還好，追蹤以後，竟讓人發現這家醫學院太簡陋。這實在不是艾片人最初料想得到的。

面對伶牙俐齒的記者們，艾片人好整以暇，輕輕調整了一下那副名牌金絲邊眼鏡，以做過校長的平靜，和顏悅色地回答了一些問題。屍體是為解剖課程準備，這是醫學院學生必修課程……這兒有醫學院的學生嗎？說到這裡話鋒一轉，開始對聽眾解釋，並強調醫學院的重要性、積極性，以及如何可以為廣大民眾的健康提供服務等等。

艾片人口齒清晰動人，不愧當年受過威廉絲傳教士的教導，讓群情激憤的記者及聽眾，一時間啞口無言，甚至對他有了一份敬意。艾片人內心深信，其實這些聽眾也很容易忽悠，幾乎打算滔滔不絕說下去。當然，他很快打住，因為這個誤會，他還有許多事要即刻處理。

即使如此，他仍然有些心虛，心中只希望這場來的不是時候的臭事趕快過去。他知道人們都十分健忘，只要應付得法，不引起司法部門的注意深入調查，就可以高枕無憂。本來，這是個荒僻落後的小城市，人們本就沒有見過太多世面，哪經得起如此具爭議的荒唐事件。好在無論如何，現在已經把記者們安撫下去。

緊接著他去拜訪了這家汽車旅館的老闆，承諾給他兩千元做為陪償精神損失。而後宴請小城內警界、政界、教育界人士，陪著笑臉說明事情原委。當然，在席間他也再三提及醫學院的重要性，漸漸說服了幾個官員。

而後他補充說明他這所醫學院目前初創，只有兩班，大約有一百多名學生，但這只是臨時的校園分部。真正校本部在加勒比海一個小島上，那兒有一千多名學生。此地校園因為初創時期，有些簡陋，但沒有非法之處。一面說明、一面放映簡短影片。加勒比海的海島校園裡有一排面對海岸的樓房，紅瓦屋頂、米色牆壁。椰子樹迎風搖曳，有年輕學子騎著單車在校園優游，這是一幅美麗安詳的校園美景。就這樣，他順利過關。（三）