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娃娃屋（七）

韓秀

多拉忙完了清潔的工作，為亨利燙好了襯衫，收工走了。她走了沒一會兒，電燈閃了兩三下，熄滅了。瓊想，這多拉還真及時。於是點亮了蠟燭，拿了活計到這張桌子上來做。她坐下以後發現，圓盤有一個可以移動的臂，可遠可近、可左可右，甚是方便。

活兒做完，瓊小心地蓋熄了蠟燭，藉著窗戶透進來的微弱光線，走下樓來。亨利坐在桌前，桌上有一個燭台，燭台邊上也有個燭蓋。燭台插著三根蠟燭，光線還算不錯。他正在為一個日本娃娃的臉部「化妝」。複雜的髮髻上懸吊的髮簪，在燭光下閃爍著迷人的光彩，瓊站在那裡看得呆住了。

「這娃娃的和服材料該是來自日本，並非阿姆斯特丹……」

「里斯本。很多衣料、鞋料、飾品來自里斯本……」亨利一邊回答著，一邊收工，讓那精緻無比的娃娃臉上吹彈得破的肌膚，在燭光下閃爍著古典之美。

「訂戶也不會是日本人吧？日本的娃娃很有名的。」

亨利轉過身來，很和氣地告訴瓊，訂戶是阿拉伯富商，「喜歡收集帶有各種不同文化特徵的玩偶。」

有一搭沒一搭，兩人隨便聊著。瓊問亨利，斷電的日子，他喜歡做什麼。讀書或是彈琴，讀書的時候比較多。他也說他喜歡讀歷史，最近正在讀中世紀西班牙南部的歷史。瓊便打開了話匣子，說她正在讀皮特‧哈米爾：「他八月五號走了，我想念他，就來重溫他的《八月雪》……」

亨利說他非常喜歡哈米爾的專欄文章，瓊便說起她在紐約思存書店的經驗。這家書店才是她獲得學位的課堂……（七）

日本 書店 紐約

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