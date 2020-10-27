每次小董收到漲價通知的短信，去問管財務的副院長小葛，小葛都滿臉堆笑地說：那個短信發錯了，大姊你不用管。

每次她來，徐總都是親自出來跟她打招呼，笑臉相迎，出門前還會打包給她帶一些食堂做的包子、醃的辣白菜。南京這麼多間老人公寓，這間絕對可以評得上市先進單位，信得過的南京百家民營企業之一──僅這一項榮譽，讓徐總的弟弟到銀行貸款 方便得多。

唯一讓小董不開心的，就是老人公寓裡那些圍著老董的老太太們。老董的女人緣是貫穿了他一輩子的紅線，但張老太太是怎麼回事？還把那件舊夾克改成了馬甲，老董還當寶貝一樣穿著！小董給他買的衣服、媽媽生前給他置的衣服還少嗎？哪裡需要改舊衣服穿！裝模作樣地暗中調情……小董最看不慣的是張老太太的年紀，六十五都不到吧？就這麼混到老人公寓裡來勾引男人。

慢慢關於張老太的房子因為欠債不還，被法院收走的閒話，就開始在老人公寓傳開了。甚至有人開始說張老太的兒子是老賴，張老太的綽號就變成「那個老賴的媽」。

這種閒話很快傳到小董耳朵裡，更引起她的厭惡和疑心。她本來就痛恨社會上那些做生意發財的人，對生意失敗的也絲毫不同情，這些人活該！想掙大錢，哪裡有那麼容易的，爬得高跌得重。

自從知道張奶奶的家世後，小董見到她就沒好臉色。每周來送菜，本來會多帶上一份，另放在小飯盒裡，送給張奶奶，現在也沒有這個待遇了。她甚至覺得張老太太幫老董改馬甲，是因為有事相求。張老太太幫老董織的毛線帽子，小董拿回去洗，再也沒有拿回來。（一七）