顏寧儀／圖

父親總覺得，受過高等教育 的女兒不必再靠女紅過日子，母親卻說「藝不壓身」，硬是將一身本事傳了給瓊。現在，可不是用上了嗎？瓊用小小的鶴嘴剪剪斷線頭的時候，忍不住開心地想。

瓊雙手捧著娃娃走下樓來，看到亨利已經完成的一個五官精緻的娃娃頭，端端正正地插在一根有底座的桿上，他正在為這個娃娃的身體部分上色。這個沒有手腳的身體被架在一個可以轉動的設備上，正在從灰色變成柔美的白人肌膚色……亨利左手邊的唱片機上轉動著黑膠唱片，韓德爾的《彌賽亞》將整個房間籠罩在悲愴之中。唱片機下方是整整一櫃子的黑膠唱片。唱片機上方，裝置在牆面的書架上，清一色有關玩偶設計的圖書，粗看上去，多半是德文……

亨利身後，是裝滿玩偶零件的架子，灰色的頭、身體、手臂、大腿、小腿、手、腳……灰色的部分人體分門別類裝在透明的小盒子裡，排列整齊、井然有序。亨利的工作檯分成兩個部分，一邊是相當大的電腦屏幕，另外一邊則是裝在瓶瓶罐罐裡的顏料、調色碟、插在巨大筆筒裡的畫筆。

亨利專心工作，瓊靜靜站著，在那佔據了幾乎一面牆的詭異灰色中，她看到了一張半人高已經泛黃的照片，被鑲嵌在一個手工鏡框裡，一位秀氣的女子穿著白色印花越南 奧黛，雙手捧著一個娃娃。女子烏黑的秀髮梳著高高的雲髻，溫柔地微笑著。手中的娃娃一頭蓬鬆的金色鬈髮，身穿絳紅色華服，腳蹬同色靴子，笑得無比燦爛……

「湄娘和她做的第一個娃娃，」不知何時，亨利已經轉過身來，面對著瓊：「湄娘是我太太，越戰之後，我帶她回到這裡。她被瘟疫捲走了，三月間的事情……」亨利的臉上沒有表情，瓊說不出話來，僵硬地將手上的娃娃遞過去。

亨利把娃娃放在放大鏡下面，仔細查看裙襬上的花邊，良久，抬起頭來：「很好。你轉身往前走，會看到廚房、開放式餐室、洗衣房和車庫，你自己去熟悉一下環境。然後，我會告訴你包裝材料的位置，我們今天就可以通知UPS送貨……」

正對著門，瓊看到了高高的玻璃櫥櫃，裡面是頭髮，顏色不同的頭髮，隔著玻璃，看起來就像真的頭髮。瓊轉移了視線，一邊在想，自己剛剛完成的那個娃娃，那亞麻色的頭髮難道是真人的頭髮？

在前往車庫的途中，瓊看到了一間房間敞開的門，門內有一架助行器。遠遠望去，房間裡有一張單人床，滿壁圖書，想必是亨利的臥室兼書房。瓊繼續往前走，廚房、洗衣房都乾淨無比，餐室有六個人的座位，平滑如鏡的桌面上空無一物。

車庫裡一輛吉普、一輛女用腳踏車，牆壁掛鉤上一頂女用安全帽、一把汽車 鑰匙、一條腳踏車掛鎖。牆邊立著一個大鞋櫃，打開看，空無一物卻被澈底清潔過，散發出消毒水的氣味，瓊想到了門上衛生局的告示。

她把腳上的鞋子放進鞋櫃，只穿著襪子走回亨利的工作間。亨利的辦公椅已經把他帶到一張書桌前，他正在用羽毛筆寫著什麼，頭也未抬，發出一連串指示。

瓊飛奔上樓，從行李箱外側的小口袋裡，取出棉布拖鞋套在腳上，飛快走進臥室對面房間，左手邊第一個架子，第一層的兩個深藍色禮盒，一大一小，捧在手上，快步下樓來。

大盒子打開，裡面的棉紙上竟然有浮水印Mae Niang。天哪，湄娘娃娃屋，瓊心頭一震，百貨公司的包裝紙也沒有這樣講究……包裝娃娃的方法卻是瓊熟悉的。一張紙直放、一張紙橫放，娃娃放進去之後，兩張紙整齊摺疊覆蓋，亨利遞上銀色貼紙浮雕著湄娘的名字。最上面，是娃娃屋的證書，米色卡片上，亨利用花體字書寫，證實此乃「湄娘娃娃屋」純手工產品，配以圓形浮雕鈐印，簽了字、寫了日期，這才蓋上盒蓋。

另外一只盒子比較複雜，層層疊疊的棉紙包裝著娃娃的配件，髮刷、髮箍、配有帽針的帽子、披肩、手套、手包、陽傘。兩只盒子全部備妥，用藍色緞帶做最後的包紮。

UPS的車子適時停在了門口，駕駛先生走進來，熱情地同亨利寒暄，接過遞送地址單據，很客氣地跟瓊打了招呼，這才捧著盒子上車離去。

一連串的新奇經驗讓瓊怔在了原地，回不過神來。好不容易，她輕聲低語：「與芭比娃娃完全不同……」

「芭比娃娃是一種文化。從德國玩偶歷史中發展出來的純手工娃娃也是一種文化。最重要的分別在於芭比娃娃是玩具，我們的娃娃是藝術品……」（二）