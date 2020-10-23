兩人認識以來，沒有像這時候談了這麼多。李哲彥也是這時才知道，兩人在高雄的家距離不遠，卻是離開家鄉到台北才互相認識。

李哲彥浴後，進房間吹乾頭髮時，葉梓才進來梳洗。等李哲彥到窗邊的休憩床席躺下來，葉梓才進房吹頭髮。李哲彥隔著臥床的距離，看著葉梓，她偶爾笑著回看。葉梓略小於妻子的年齡，李哲彥則大她多了，是大哥哥對小妺妹的關係。

李哲彥用遙控打開電視，看重播的晚間新聞，國會的質詢，占多數的在野黨委員猛烈炮火，要求總統出席報告施政，為憲法並無這樣的規定爭論不已。好不容易當選總統，但所屬政黨委員占少數，跛腳的統治權力在現實政治上演。

轉台到談話節目，政治脫口秀你一言我一語，偏見和輕浮的訕笑形成的演藝似乎有催眠作用，李哲彥眼睛瞇著、瞇著竟睡了。感覺有人為他蓋上薄被單，但李哲彥沒有張開眼。

李哲彥想起婚後和妻子常聽政見發表會，在野政黨的候選人慷慨激昂地指控一黨長期執政的弊病，有錢的吃到鬃鬚、無錢的吃到秤錘。有韻有味的台語，聽了滿場群眾大笑。從小在學校被灌輸忠黨愛國的似是而非之訓，稍長以後，在課外讀物找到思想的出口。

寫詩，後來放棄了。一本青澀的詩集，自己也不好意思提起，只繼續讀著外國詩人的作品。看到本國的詩人們在詩壇爭名排次，李哲彥寧可從世界的戰後詩去了解世界的詩人寫什麼、怎麼寫。比起台灣 在漢字中文傳統語境玩味著擬似詩意，血肉化的現實性讓李哲彥感到羞愧。

從社會主義信仰轉而自由資本主義，在於民主化。李哲彥喜歡「向左或向右，現在都是我的自由」這句戰後世界知識分子、文化人的流行語。（七）