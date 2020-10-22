兩人繞了小湖一圈，回到房間，逕往後院庭園的休憩涼亭，在類似懶人房的木板席坐下來。小泳池的水面似有星星的光點，但在晚間的微風中若現若無，顯示著沒有光害的鄉間山村特有的姿影。

累了嗎？葉梓說不會，很高興能一起來度假。也許，再不會有這樣的機會了。葉梓這麼說，其實話中有話，像是期待以後還能夠一起旅行。李哲彥並沒有回應這樣的話語，他拉起葉梓的手，連說：謝謝妳陪我來散心。

一直以來，葉梓在公司對李哲彥部門的廣告提案都相當照顧。她信任李哲彥的創意才具，讓兩個公司的相關業務往來相當順利。李哲彥也深獲老闆信賴，才會在他拒絕為競選廣告效命、不惜離職時，不但慰留，又讓他特別休假。李哲彥是有個性的人，其實在投入廣告界前的文藝青年時期，他也曾以左派青年自居，對社會主義，甚至共產革命有所傾慕，是歷史的實證讓他失望。他寧可相信自由、相信不完美的民主。結婚後也追尋家庭的幸福，對男女感情相對也保守起來。藉口出差，和女性朋友來度假，感覺有些過意不去。心裡有些紛亂，葉梓在身旁講些什麼，也不盡聽進去。

靜寂的秋夜，樹林裡、草叢中的昆蟲聲情話綿綿說不盡。李哲彥和葉梓起身進房間。這一次，換葉梓在室外泡溫泉，李哲彥在室內溫泉。窗簾在下午早已拉開，從裡面可以看到外面。兩人各自在不同的浴池，在昏黃的燈光中、在水霧裡，一些水聲、一些話語。兩人面對面，親近卻又有距離，室內的浴池可以容納兩人共浴，室外的圓浴池是個人池，這樣的選擇讓人安心不少。（六）