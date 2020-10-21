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有時（一一）

凌嵐

張奶奶喝著茶，許久不作聲，揚子也不作聲。星巴克裡的音響系統放著低低奇怪的搖滾樂，好像一個人嘴裡含著一塊肉，在咬另外一塊肉。

喝了一口熱茶，張奶奶情緒放鬆下來。她伸手取了面前的桃子派，放進口中吃了一口，又吃了一口，居然一口氣把它吃完。

揚子說：「好吃吧？我也是特別喜歡這個桃子派，不甜，過去每次來都要買。你再嘗嘗這個雞子餅，鹹的。」說著把另外一碟點心，推到張奶奶面前。

張奶奶謝了謝，取了雞子餅吃，默默地嚼著，沉默了一會兒才開口：「我剛才看到我們原來的老鄰居，我兒子做生意流水困難時，我向他們借了很多錢。他們家把打釘巷舊房的拆遷費都借給我了，小一百萬呢！」

揚子說：「你怕他們現在找你麻煩？」

張奶奶說：「不是，他們不會對我凶，他們從來都本分老實。」

張奶奶不響了，頭頂天花板上的開口吹下冷氣，並不太涼，溫吞水一樣的風毛毛地在臉上摸過去。張奶奶的嘴巴癟了癟，要哭的樣子。然後她忍住了，靜一靜，才開口道，聲音乾燥：「他們家當家的老庚得了肺癌，已經不行了，今天教友們在給她祈禱。老庚一輩子不抽菸、不喝酒，卻得了肺癌，真是不公平！她省得不得了，對自己特別摳門，買一雙襪子都要想幾天，卻把那麼多錢借給我！」

揚子說：「天下事就是這樣……」

張奶奶抹一抹眼角，聲音低弱，道：「我平時不想，今天突然看到他們，心裡實在過意不去，我趕快躲了出來了。」

揚子想不出來用什麼話可以安慰張奶奶。她和老季也參加過類似朋友介紹的投資項目。（一一）

星巴克 投資

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