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以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

有時（一○）

凌嵐

揚子不知道出了什麼事，「有時」這麼快就回來了，真是突變啊──剛剛心潮起伏，平安喜樂，下一刻忽然拔腿就走，而且要「快！」──張奶奶不一般地驚慌，揚子預感到事情不妙。她聽話地拎起手袋，起身跟上張奶奶的步伐，其實她還真的想多聽一會兒呢！

這兩個老人急匆匆離開了教堂，走到了莫愁路大街上。人行道上的積水在太陽照射下，蒸發到空中，空氣濕得可以擰出水來。梧桐樹上蟬鳴聲刮著人耳膜。街上的店已經開門，店裡的冷氣隨著顧客進入店門，被帶到街上。離她們不遠的是自行車道，穿梭來往的電瓶車嘟嘟地響著。一個農婦挑著一擔桃子，坐在梧桐樹邊的路牙上。

揚子很快走得一身的汗，她眼睛不行，怕跌倒，走不快。張奶奶大步流星走了幾分鐘，已經甩了揚子好遠。等她脫單了，回頭發現揚子落在後面，於是折返又往揚子那邊走。

等到第二次張奶奶折返時，揚子站定了，拉住她不許她再急行軍，說：「張奶奶，你是看到什麼不想看到的啦？我請你喝杯飲料吧！你定定心，慢慢說。我好久不出門了，現在不想回去，我們找個地方坐下來。」

她指指不遠的環亞購物中心：去那裡吧！有中央空調，涼快，可以喝點東西、可以吃中飯。那是城南居民都熟悉的消費中心。

張奶奶被她這麼一拉，只能慢下來，說：「好吧，我跟你去。不過很不好意思，我沒有錢請你吃飯。」

揚子擺擺手說：「不用你請我，我提議的，應該我來請你吃飯喝茶。你得慢慢走，我眼睛看不清路，走快了怕跌倒。」

在一樓的星巴克，揚子買了兩杯熱奶茶、三塊點心，坐了下來。（一○）

星巴克

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