我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

徬徨的海（四）

李紀

陽光逐漸弱下來。兩人起身回頭走，騎上腳踏車再經過村落，回到villa。進了房間，李哲彥在戶外的浴池放滿溫泉水，而葉梓則在浴室。隔著有窗簾的落地窗，兩人分別入浴。秋天的風吹在泡著溫泉的身體，感覺異常舒爽。小泳池漂著一些落葉，像童話繪本的小舟一樣。

兩人一面泡著溫泉、一面聊天，葉梓索性拉開窗簾，互相可以看到泡在溫泉、肩膀露出的身影。溫泉之旅在一些日本小說裡常出現，男女的情念因為裸浴，也因為水霧的氛圍，或許也因為某種旅途延伸的非日常性，而有另一種人生風景。

李哲彥想起初中畢業旅行，在四重溪溫泉旅館住了一晚，幾個同學一起在公共浴池泡溫泉。那時期休閒度假設施簡陋，設在地下層的男女浴池，分隔的牆的出水口，約略可以看到另一邊浴池。同學看到女浴池有女人泡浴的身影。好奇的男同學輪流窺看，正好看到一個年輕女人起身淋浴。這是李哲彥少年時第一次看到女人的祼體，白皙的身子、挺起的乳房、濕潤的黑髮，彷彿是某種女性身體的原型，印記在李哲彥腦海。

他並沒有告訴葉梓這件事，但是卻向妻子提過，是在兩人婚後，女兒還未出生，兩人新婚的情熱熾烈之時。男人有男人的成長故事，女人呢？應該也一樣？

葉梓起身，李哲彥隱約看到她裸露的身體，背肌在窗外透過的光的捕捉下，美好的曲線流露出來，好像在畫中被描繪著。身體微微晃動時，露出乳房，某種女人特有的丰姿，在光影的鑑照中，像是一本書被李哲彥閱讀著。（四）

旅館 小說 日本

上一則

我痛故我在

下一則

馬祖列島的塵封往事（下）

延伸閱讀

沒搞錯！妳的雙手就是抗老保養「發動機」

沒搞錯！妳的雙手就是抗老保養「發動機」
王耀慶當說書人 「聲演」22個角色：扮女人最難

王耀慶當說書人 「聲演」22個角色：扮女人最難
奧蘭多的白天和夜晚（一一）

奧蘭多的白天和夜晚（一一）
石墨與鑽的量子糾纏（四）

石墨與鑽的量子糾纏（四）

熱門新聞

顏寧儀∕圖

燒一道大菜

2020-10-17 03:02
香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

2020-10-16 02:16

對時間的困惑

2020-10-18 03:03
倩華∕圖

師出無門

2020-10-12 03:02

失語症

2020-10-16 03:01

「天使」變臉了

2020-10-19 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅
網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢