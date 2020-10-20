陽光逐漸弱下來。兩人起身回頭走，騎上腳踏車再經過村落，回到villa。進了房間，李哲彥在戶外的浴池放滿溫泉水，而葉梓則在浴室。隔著有窗簾的落地窗，兩人分別入浴。秋天的風吹在泡著溫泉的身體，感覺異常舒爽。小泳池漂著一些落葉，像童話繪本的小舟一樣。

兩人一面泡著溫泉、一面聊天，葉梓索性拉開窗簾，互相可以看到泡在溫泉、肩膀露出的身影。溫泉之旅在一些日本小說 裡常出現，男女的情念因為裸浴，也因為水霧的氛圍，或許也因為某種旅途延伸的非日常性，而有另一種人生風景。

李哲彥想起初中畢業旅行，在四重溪溫泉旅館 住了一晚，幾個同學一起在公共浴池泡溫泉。那時期休閒度假設施簡陋，設在地下層的男女浴池，分隔的牆的出水口，約略可以看到另一邊浴池。同學看到女浴池有女人泡浴的身影。好奇的男同學輪流窺看，正好看到一個年輕女人起身淋浴。這是李哲彥少年時第一次看到女人的祼體，白皙的身子、挺起的乳房、濕潤的黑髮，彷彿是某種女性身體的原型，印記在李哲彥腦海。

他並沒有告訴葉梓這件事，但是卻向妻子提過，是在兩人婚後，女兒還未出生，兩人新婚的情熱熾烈之時。男人有男人的成長故事，女人呢？應該也一樣？

葉梓起身，李哲彥隱約看到她裸露的身體，背肌在窗外透過的光的捕捉下，美好的曲線流露出來，好像在畫中被描繪著。身體微微晃動時，露出乳房，某種女人特有的丰姿，在光影的鑑照中，像是一本書被李哲彥閱讀著。（四）