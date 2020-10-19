徐至宏／圖

腳踏車就平放在沙灘的石堆上，脫了鞋子，跑啊、跑啊，一逕向海奔去，也顧不得浪花潑濺在身上。就這樣一而再、一而再向前奔跑，又向後奔跑，肆無忌憚的笑聲與海浪的聲音交會。許久沒有這樣放鬆自己了，李哲彥忘了自己，葉梓似乎也一樣。眼前是太平洋的壯闊形貌，遠方也有軍艦看似不動，其實向北行進。島嶼東邊的海和西邊的海，一樣嗎？太平洋和台灣 海峽一樣嗎？看不到盡頭的水平線彼方，但東邊的海更遼闊，是世界的胸口。

葉梓仍在玩水時，李哲彥坐在卵石上休息，他看著海延伸的遠方，午後的島嶼東方海面鋪陳在光的照耀中就像織錦。織錦覆蓋著世界史的故事，覆蓋著人間的祕密。

他看著葉梓望海、戲水的背影，懷想從前交往過的女孩。葉梓剛從大學畢業不久，算是職場的新鮮人，因為業務往來而認識。幾次開會，相互熟悉，情誼就這樣建立起來。從沒有問過她有沒有男朋友，但她知道李哲彥已結婚，已有一個女兒。有一個星期天，葉梓還遇見在百貨公司購物的他們夫婦，也看到他牽著小女兒。有時候，葉梓為業務來公司，李哲彥都會請她喝咖啡 ，葉梓也會主動提起。

這一次，公司要李哲彥為葉梓任職的公司老闆競選國會議員操刀廣告，李哲彥不從，想辭職，後來罷了，葉梓從頭到尾清楚。李哲彥有異議分子性格，不服從某些體制，甚至被批評為恃才傲物。葉梓喜歡這樣的李哲彥，兩人不知不覺親近起來，李哲彥也喜歡這樣的葉梓。

婚前交往過多位女友，但結婚後的李哲彥是顧家的男人，對妻子體貼、疼愛女兒。已不寫詩的他，還曾經在一位詩人朋友的作品行句出現。他讀到「我的朋友／以一本詩集為誌／結束詩人生涯／他說／有些詩人／讓人感到羞恥」時，知道自己被提起。

仍然讀詩，也譯寫在筆記本，但視野梭巡的是世界其他國度的詩人。他對詩人成為官方謊言的共謀，不以為然，對許多詩只是古典語境的白話轉化，充塞著裝飾性修辭，一樣嗤之以鼻。這樣的文學心態幾乎無法呈現台灣人的歷史際遇和生命情境。

後來，在廣告公司從事創意表現的企畫工作，是故意在商業領域，為自由資本主義的經濟工程服務。他有自己的堅持，他不能為政商共構服務，對於想附和不當統治權力的作為，他不能當作沒一回事。葉梓贊成他這麼做，原以為就此離開工作，怕妻子擔心，並沒有告知。是葉梓支持的心意讓他度過低潮。一起來海邊的溫泉別莊度假，是這麼造成的。

李哲彥看著海、看著葉梓、看著妻子之外一起來旅行的女人，妻子的形影也浮顯在眼前。海浪起伏，兩個女人在水藍背景的圖畫裡燦爛地笑著。李哲彥想到自己飄浪的人生因停泊在妻子的情愛之港而安頓下來，滿懷對妻子的愛戀之心。

自己喜歡海，妻子卻是愛山的女人，常說山安靜讓人棲息，而海動盪有時讓人害怕。一起來牡丹灣時，兩人在海邊，李哲彥戲水嬉浪時，妻子就像他現在一樣，坐在卵石上看著他。他向回頭看的葉梓揮了揮手，葉梓走過來，他也站起來，兩人走向南邊順著古道去台東的方向。岸邊有巨大的礁石，隱藏在後方的風景像是祕境。

走著、走著，礁石的另一側凹進去的地方有塊草地，兩人坐下來休息。累嗎？葉梓搖搖頭，側身靠著李哲彥，呼吸氣息傳遞到李哲彥的身上。李哲彥原本只靜靜地讓葉梓靠在身上，後來他的左手摟抱著她，看著閉上眼睛的葉梓的臉。他用右手輕撫她的臉頰、她的嘴唇，輕輕吻了她。

葉梓的左手伸向李哲彥的腰，她激烈地回吻他。起伏的胸口、急促的心跳，海的聲音、浪的形影都拋在一旁。這是李哲彥第一次吻了葉梓，他知道葉梓喜歡他，但他並不想回示愛意，只想把她當成知心朋友。（三）