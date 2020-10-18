徐至宏／圖

李哲彥投身廣告人，是相信自由資本主義的邏輯，他知道有些社會責任仍須信守，畢竟這是廣告倫理。他不能協助資本家取得政治權力，這違背自己的信念。

葉梓知道李哲彥要辭職的事，約他喝咖啡 。兩人談著、談著，突然說：要不要一起去度個假，散散心？決定接受慰留後，李哲彥才回覆一起去旅行的事情。葉梓安排去牡丹灣住宿，說那裡可以安安靜靜休息。

李哲彥其實和妻小去過，但他並沒有說。藉口去南部出差，也沒有告訴妻子曾經發生的事情。在高鐵上，一路和葉梓交談，其實也一路想著和妻子以外的女人去旅行的事。

小巴士在過了枋寮的一處海濱休息站停下來，有十分鐘等候時間，兩人先上洗手間，再穿越賣場到後方觀景台。接近日午，陽光閃耀在海面，像一面大鏡子鋪放在台灣 海峽，遠方有輪船分別向北、向南航行。也有一些漁船，點綴在粼光波濤中。兩人靠著欄杆望向海的遠方，葉梓的手牽著李哲彥的手，在別人眼中像一對情侶。

上車後，繼續南行，右邊一路是海的景象。木麻黃的樹影穿錯著，沙灘或礁石處可以看到海浪來來去去，一波又一波，也可以看到浪花不斷洗刷礁岩。一些椰子樹亭立成行，守護在路的兩旁。分隔島的九重葛繽紛花色點綴了南國風景。從島嶼北地來到南端，溫暖天氣煥發異樣的光彩。在車城左轉，經過四重溪溫泉，再過牡丹水庫時，看到一些原住民色調的裝置，山路蜿蜒，景色優美。到達牡丹灣已過中午，辦妥住房手續，簡單的行李帶進房間，到餐廳午餐。李哲彥向葉梓表示謝意，因為她的安排而有這趟旅程。

接待處旁有住客專用不再收費用的咖啡廳，還有圖書室。餐廳靠近住宿處，早午晚供應懷石料理。已過中午，有點餓了，兩人用過餐後，回到房間，稍作休息。李哲彥熟悉房間配置，一套床加一套休憩席房。室內和室外都有溫泉浴池，後院還有懶人亭屋、一個冷水小泳池。兩人前後看看屋內、戶外，還看到泳池旁邊一棵樹上，有幾隻麻雀在枝頭跳來跳去嬉戲。稍坐了會兒，決定到咖啡廳喝咖啡。

走過小湖時，看到接待處的倒影在湖面被風吹拂著，整個園區在寧靜中散發一種優雅的情調。李哲彥和葉梓喝著咖啡，聽服務人員介紹設施後，決定近黃昏時，騎腳踏車去旭海草原和海邊。兩人還吃了特別推介的冰綠豆蒜，也參觀一旁的圖書室，並約略取閱架上的書。李哲彥還注意到有許多玉山社出版的本土文庫，還有星月書房的一些繪本。

回到房間，葉梓說想泡泡溫泉，李哲彥則想休息。葉梓泡過溫泉，進來房間時，李哲彥已睡著了。穿著浴衣的她，坐在沙發上看著和衣睡著的男人，看著、看著，也閉上眼睛打盹，一樣睡著了。

李哲彥先醒來，他坐在床沿看睡著的葉梓。她微斜著身子，靠在沙發一側，雙手抱著。從來沒有這樣看她，留著一頭長髮，臉蛋清秀的葉梓，胸口隨著呼吸起伏，散發青春誘人的氣息。一會兒。葉梓醒來，微微笑著，臉上浮現紅暈，站起來整理頭髮。看了看表，笑說：要到海邊去了嗎？

兩人穿上鞋，走向接待櫃檯，向服務人員取得了兩罐瓶裝水，再到前庭取腳踏車，各自騎上，一路向海邊前往。騎了一陣子，經過村落，雜貨店前有些人在樹下環繞的石座，看經過的遊客，浮現迎人的笑臉。

兩人不去旭海草原，直接到小漁港。就在午時經過的海岸道路旁，港口停泊幾艘小船，防波堤曬著一些漁網，並沒有看到人影。兩人從港口出來，往北前進，另一端是到恆春的路，鄰近的山上是飛彈基地，有載著軍人的墨綠色車輛經過。騎一段路就到阿朗壹古道的海濱，沙灘上的黑色鵝卵石閃閃發光，與一道一道迎面而來的白色浪花，形成對比。

沙灘上只有李哲彥和葉梓，在空曠遼闊的風景中，可以感覺到宇宙環抱著兩人。（二）