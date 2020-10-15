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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

有時（五）

凌嵐

揚子沒有接觸過《聖經》，聽得雲裡霧裡，大概的印象是信基督能得著一個新生。「跟我傳教的姊妹說，我信耶穌，家裡去世的人都沾光，所以我毫不猶豫就決定信了。死後去外國的天堂，而不是下陰曹地府，有什麼不好的？」

揚子又問了兩句教義，把張奶奶問住了。她笑著說：「劉老師你真聰明，幹麼不跟我一起去做禮拜呢？」

揚子猶豫，回答道：「我這把年紀啦！還能信教？我年輕的時候練過香功，那時都傳練香功對眼睛有好處。」

「能信就沒有早晚。香功我也練過啊，後來不是說邪教，要嚴打嘛！我家老頭子在法院做幹部，我要帶頭，我立即就不練香功了，換成別的氣功了。但練的效果總歸不如香功好……說起來我練過的功多著呢！」

說起往事，張老太眉飛色舞。從氣功說起，說到發功時激動得站了起來，在房間中間雙腳分開站好，伸出雙手，擺出姿勢，「年輕哎！」這三個字經她的六合口音說出來，像唱山歌一樣，尾音拖得長長的。

張奶奶身材高大、背挺直，先在房間裡站樁，然後又擺出白鶴晾翅，再一個金風朝陽……揚子模糊地看到一個高大的身影，在面前一小方塊太陽地裡手舞足蹈。張奶奶呼哧呼哧做功喘著粗氣，帶動屋裡的空氣，吹到揚子的臉上，帶著一股炒韭菜味兒……

房間裡迴響著張奶奶朗朗的蘇北普通話，好像屋子都比以前亮了。揚子好久沒有這麼開心過了，模糊地看著屋子中間的身影，也笑出聲來，隨即答應星期天陪張奶奶去做禮拜。（五）

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