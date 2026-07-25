那是母親節 前夕，內華達州 拉斯維加斯（Las Vegas）正被華氏三位數的高溫籠罩。兒子帶我們享用了一頓美味的日式午餐，隨後提議驅車前往查爾斯頓山（Mount Charleston），暫時遠離這座被熱浪 席捲的城市。

車子從海拔約兩千英尺一路攀升。透過車窗，我欣賞著窗外不斷變換的風光，原本稀疏的沙漠灌木逐漸隱去，取而代之的是愈發濃密的翠綠林木，氣溫也從酷熱的華氏三位數下降至舒適的華氏七十多度。隨著車子沿著蜿蜒山路前行，一望無際的沙漠漸行漸遠，取而代之的是成片松林與遼闊山谷，每一個轉彎之後，眼前便展現出不同的風景，遠方山巒層層起伏，在陽光照耀下顯得格外壯麗。

不久後，我們抵達大教堂岩（Cathedral Rock）步道一帶，此時海拔已超過七千英尺。從步道起點仰望，巨大的岩壁宛如一座宏偉的哥德式教堂矗立於山巔，氣勢磅礴。天空湛藍，白雲飄逸，空氣清冽，帶著高山的涼意。剛踏入高海拔地區時，我略感輕微不適，但深呼吸幾次後便逐漸適應。我們沿著步道稍作健行，看見許多家庭也來踏青；還遇見一個拄著木棍努力前行的小男孩，我忍不住笑著為他加油打氣。

高聳的松樹環繞四周，林間光影交錯，令人有如置身靜謐的森林世界。一隻花栗鼠在陽光下悠然休憩，毫不畏人，兒子笑著說，上次來時，竟有花栗鼠跳到他身旁討堅果。一旁鳥鳴清脆，微風輕拂，林間處處洋溢著生機。步道上鋪滿鬆軟的松針，空氣中瀰漫著淡淡的松木清香。四周寧靜祥和，只偶爾傳來細微的林間聲響，山巒的起伏與色彩深淺交錯，構成一幅層次分明的山林景致。

接著，兒子繼續驅車上山，一路向我們介紹沿途景點，並帶我們來到海拔超過八千英尺的桃花心木林（Mahogany Grove）。這裡群山環繞，林木蒼翠，即使正值五月初夏，遠方山頂仍可見斑駁殘雪。那些尚未融化的積雪在陽光下閃爍著銀光，與周圍新發的嫩綠交織出獨特的季節過渡之美。站在高處遠眺拉斯維加斯沙漠，眼前彷彿呈現兩個截然不同的世界：一邊是綠意盎然、涼爽宜人的高山森林；另一邊則是廣袤乾燥、熱浪滾滾的沙漠景觀。短短一小時車程之內，便能從沙漠進入高山森林，強烈的視覺與氣候對比，使這段旅程更顯奇妙。

然而對我而言，這次經歷最珍貴的並不僅是所見的風景，而是能在母親節前夕與家人共度的時光。看著兒子用心安排這趟行程，我心中充滿感激與欣慰，也深深感受到身為母親的幸福。

離開前，我靜靜站在山巔，任清風吹拂。四周景致讓人忘卻塵囂，心境也隨之沉澱，在大自然中重獲久違的平靜。回程途中，我依依不捨地回望那片山林。旅程雖然結束了，但那份來自親情與自然的感動，仍久久停留在心底。