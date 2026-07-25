我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

查爾斯頓山之行

凱思林
聽新聞
test
0:00 /0:00

那是母親節前夕，內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）正被華氏三位數的高溫籠罩。兒子帶我們享用了一頓美味的日式午餐，隨後提議驅車前往查爾斯頓山（Mount Charleston），暫時遠離這座被熱浪席捲的城市。

車子從海拔約兩千英尺一路攀升。透過車窗，我欣賞著窗外不斷變換的風光，原本稀疏的沙漠灌木逐漸隱去，取而代之的是愈發濃密的翠綠林木，氣溫也從酷熱的華氏三位數下降至舒適的華氏七十多度。隨著車子沿著蜿蜒山路前行，一望無際的沙漠漸行漸遠，取而代之的是成片松林與遼闊山谷，每一個轉彎之後，眼前便展現出不同的風景，遠方山巒層層起伏，在陽光照耀下顯得格外壯麗。

不久後，我們抵達大教堂岩（Cathedral Rock）步道一帶，此時海拔已超過七千英尺。從步道起點仰望，巨大的岩壁宛如一座宏偉的哥德式教堂矗立於山巔，氣勢磅礴。天空湛藍，白雲飄逸，空氣清冽，帶著高山的涼意。剛踏入高海拔地區時，我略感輕微不適，但深呼吸幾次後便逐漸適應。我們沿著步道稍作健行，看見許多家庭也來踏青；還遇見一個拄著木棍努力前行的小男孩，我忍不住笑著為他加油打氣。

高聳的松樹環繞四周，林間光影交錯，令人有如置身靜謐的森林世界。一隻花栗鼠在陽光下悠然休憩，毫不畏人，兒子笑著說，上次來時，竟有花栗鼠跳到他身旁討堅果。一旁鳥鳴清脆，微風輕拂，林間處處洋溢著生機。步道上鋪滿鬆軟的松針，空氣中瀰漫著淡淡的松木清香。四周寧靜祥和，只偶爾傳來細微的林間聲響，山巒的起伏與色彩深淺交錯，構成一幅層次分明的山林景致。

接著，兒子繼續驅車上山，一路向我們介紹沿途景點，並帶我們來到海拔超過八千英尺的桃花心木林（Mahogany Grove）。這裡群山環繞，林木蒼翠，即使正值五月初夏，遠方山頂仍可見斑駁殘雪。那些尚未融化的積雪在陽光下閃爍著銀光，與周圍新發的嫩綠交織出獨特的季節過渡之美。站在高處遠眺拉斯維加斯沙漠，眼前彷彿呈現兩個截然不同的世界：一邊是綠意盎然、涼爽宜人的高山森林；另一邊則是廣袤乾燥、熱浪滾滾的沙漠景觀。短短一小時車程之內，便能從沙漠進入高山森林，強烈的視覺與氣候對比，使這段旅程更顯奇妙。  

然而對我而言，這次經歷最珍貴的並不僅是所見的風景，而是能在母親節前夕與家人共度的時光。看著兒子用心安排這趟行程，我心中充滿感激與欣慰，也深深感受到身為母親的幸福。

離開前，我靜靜站在山巔，任清風吹拂。四周景致讓人忘卻塵囂，心境也隨之沉澱，在大自然中重獲久違的平靜。回程途中，我依依不捨地回望那片山林。旅程雖然結束了，但那份來自親情與自然的感動，仍久久停留在心底。

精華 FAQ

  • 他們在兒子安排下前往內華達州的查爾斯頓山，途中享用日式午餐，並在山區步道與森林景點稍作健行，暫時遠離拉斯維加斯的酷熱。

  • 車程中海拔逐步升高，景觀由沙漠灌木轉為濃密松林與山谷，氣溫也從華氏3位數降到70多度，還看見高山上殘留的積雪。

  • 作者認為最珍貴的不是風景本身，而是能在母親節前夕與家人同行，感受到兒子的用心安排，以及親情帶來的感動與內心平靜。

母親節 熱浪 內華達州

上一則

編編編

下一則

中文課上的樂趣

延伸閱讀

5夏日公路之旅 遠離紐約加滿一箱油就夠

5夏日公路之旅 遠離紐約加滿一箱油就夠
院子裡的白鴨

院子裡的白鴨
畢業季的感言

畢業季的感言
沒遊客的遊客中心

沒遊客的遊客中心

熱門新聞

飛機墓地

2026-07-17 02:00
建山機械董事長張慶成（左）與總經理張慶宗（右）與淡江大橋合影。（記者林伯東／攝影）

淡江大橋工程 看見張家兄弟的浪漫與堅持

2026-07-22 07:00
建山機械董事長張慶成（右）、總經理張慶宗（左）為了打造淡江大橋，研發新工法、設備，培養焊工，才完成了這座「不可能任務」的大橋。(記者曾原信／攝影)

鋼鐵兄弟打造淡江大橋 職人精神成就一眼千年

2026-07-22 07:00
奇美實業董事長許家彰表示，要透過「A Step Beyond」的理念，深化高值化產品與ESG永續布局。（記者劉學聖／攝影）

奇美實業董座許家彰永續布局 延續許文龍「幸福哲學」

2026-07-14 07:00

自駕甘苦談

2026-07-20 02:00
（圖／Gami）

一堂精神病實習課

2026-07-18 02:00

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程