女兒戴上牙套之後，我們去牙醫診所的次數，突然變得密集起來。

德州 氣候炎熱，候診室裡即使在冬季依然冷氣很強，牆上貼著一排過度燦爛的笑容海報，牙齒白得幾乎不真實。女兒低頭滑手機，我坐在她身旁，把保險 卡、帳單，還有那張被折了角的預約單，一樣樣從包裡拿出來排好。

護士叫名字的時候帶著濃重的德州口音，我下意識站起來，又坐回去，看了女兒一眼。

「妳幫我講一下。」我用中文說。她抬起頭，眉頭幾乎察覺不到地皺了一下，低聲回我一句：「Mom, I can't（媽，我沒辦法）」。那一刻，我其實有點愣住，不是因為聽不懂她的英文，而是因為聽懂了之後，心裡某個地方忽然塌了一下。

診療室裡，牙醫語速快過德州牛仔的節奏，解釋牙套的調整、橡皮筋的佩戴方式、下次回診的時間，還有那筆不算便宜，卻也無從迴避的費用。我大概聽得懂，卻抓不住細節，於是照慣例想問一句：「能不能分期？」或是「這個一定要現在做嗎？」

話還沒出口，我又習慣性地看向女兒，她卻把視線移開了。那一刻我突然明白，她不是不會說，而是不願意替我說。

從診所出來，我們坐進車裡，安全帶「喀」一聲扣上，空氣卻比剛剛的冷氣還要冷。「妳是不是覺得我很丟臉？」我終於問出口。她沉默了一下，才說：「不是。」「那妳為什麼不肯幫我？」她想了很久，語氣有點慢，像是在替自己找一個最不傷人的說法：「我不想他們用那種眼神看妳。」

我沒有再追問，因為那句話其實已經說完了。她不想我被看成那種英文不夠好、總是問價錢、需要別人幫忙解釋的移民媽媽；也不想自己被看成那個得永遠站在父母前面翻譯的孩子。

回家的路上，我忽然想起剛來美國的那些年。在印第安納州，在猶他州，在超市、銀行、學校櫃台前，我總是先把話在心裡反覆排練好幾遍才敢開口。那時候的我，沒有誰可以替我說。現在，我有一個英文比我好得多的女兒，只是，她不再站在我前面了。

那天之後，我開始逼自己多說一點英文，發音不準也說，句子不完整也說。牙醫再問問題時，我慢慢地，一個字一個字地回答，偶爾卡住，就笑一笑。女兒坐在旁邊，沒有插話。

診療結束，我站在櫃台前，把保險、費用問題、下次預約，全都自己講完。走出診所時，我才發現手心都是汗。

上車後，她忽然說了一句：「You did okay（妳做得不錯）」，語氣很輕，不像安慰，更像承認。

那一刻我才明白，我們之間那點小小的拉扯，並不是誰嫌棄誰，而是我們正在交換位置。她慢慢走進這個社會的中心，而我，學著站在一個不那麼靠前、卻依然穩當的位置。

她戴著牙套，笑起來還有點不自然；我用著不夠流利的英文，卻終於敢自己開口。我們都還在調整，只是方向不同而已。