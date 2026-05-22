紐約市游泳俱樂部在每年夏季，都會舉辦各種距離長短不一的游泳活動，諸如環繞曼哈頓島的接力賽、繞自由女神和哈德遜河接力賽等等，項目繁多，只要符合資格和規定，即可按照自已的體能自由報名參加個人或團體賽。各項活動從每年五月底一直延續到九月末才結束，吸引了許多國內外好手組隊前來參加，可算是盛況空前。

我自幼愛好游泳，自從得知有此項活動後，心中即蠢蠢欲動。每天有數十萬人往來東河（East River）兩岸，有從橋上乘車的，有從河下隧道通過的，但真正能有機會游過東河的人可真沒幾個。我在紐約住了將近五十年，如果能給自己留下些不一樣的回憶，不是很好嗎？

因此，我決定在耄耋之年報名參加，至今已連續三度參加了水上橫渡布魯克林大橋的活動。該活動在每年七月初舉行，從布魯克林區這邊沿布魯克林大橋下方游向曼哈頓島上岸，全程一公里多。每次均有大約四、五百人參加，以本地人為多，再來就是加州 、佛州 次之，其他國家如英、法、德、澳、加拿大 和日本，也都有愛好者參加，年齡層自十六、七歲至七、八十歲均有，不分男女，非常熱鬧。

報到後，主辦單位會幫你載上一個電子腳環，和一頂寫有編號的泳帽，參賽者按照泳速相近者分批下水，游得快的第一批下水。當一聲號響，泳者們八仙過海、各顯神通，看起來似乎各個都是浪裡白條，場面壯觀且有趣。

當我游至橋下時，抬頭仰望那巨大的橋墩和橋身，無形中給了我很大的鼓舞，愈發奮力而游；一想到我能身為眾多參賽者中的一分子，真的是帶給我許多歡樂和自豪。但略為遺憾的是，總覺得亞裔族群參加者為數不多，如果除去日裔、泰國或菲律賓等其他地區，真正的華裔人士可就真的是鳳毛麟角了。

河水的清潔程度無需置疑，碧綠的河水略微帶些海水的鹹味，令我有回歸到大自然的幸福之感。河水會受到潮汐影響，跟著有所漲落，所幸數度參賽，均未受到強烈漲退潮的影響。賽事結束後，大會提供免費飲料、水果和麵包，並有樂團表演及頒獎儀式，我經由布魯克林大橋步行返回出發點取車，也因而能再度近距離從橋上往橋下望，享受兩種截然不同的觀賞角度和體會，還能親手觸摸這超過百年的傑出工程，也算得上是百年一遇的體驗了。

可惜的是，橫渡紐約東河項目已自二○一四年停辦，但其他項目仍然持續舉辦。我決定報名參加今年的環自由女神項目，希望這次能百尺竿頭更進一步，就算是給自己的鼓勵，也算是給將來美好的回憶再多留下些資產吧。