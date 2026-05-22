前陣子去好市多 買馬桶，剛從中國回到加拿大 ，很難適應這裡高昂的物價和那深惡痛絕的商品服務稅。好不容易選定了兩個馬桶，冒著飄雪，艱難地把它們推到車子旁邊。

我們停車的地方有點陡，我雙手扶著把手，右腳頂在推車下層的鐵絲網邊沿，才能穩住沉重的購物車，不讓它滑走。老公則打開後車廂，皺著眉頭，正盤算怎麼樣才能把沉重的馬桶弄到車上去。

這時，迎面走來一對年輕夫婦，兩人穿著單薄，雙手擋著迎面撲來的雪花。男士毫不猶豫地走過來問我們是否需要幫忙把東西抬到車上去，老公見到有救星來，馬上迎過去和男士邊握手邊開心地說：「需要，實在是再好不過啦，那就麻煩你們幫幫忙了。」

「小意思」 ，兩人同時說。對手無縛雞之力、完全幫不上忙的我來說，他們簡直像是上帝派來的，來得太及時了。

女士幫我穩穩地扶著沉重的購物車，男士和我老公一起小心翼翼地把馬桶挪到車上。本來我們還擔心車子太小，連兩個馬桶都放不下，但經過男士們的幾次調整，終於把兩個馬桶以及其他物品，全都妥妥地裝進車子裡去了。大家又一起用車裡的各種小物件，把馬桶可能碰撞的各個部位間隔起來。最後，終於大功告成。

兩個年輕人像剛剛幹了好事的小朋友一樣，開心地跳起來，還用力擊掌慶賀了一下。我們還來不及說謝謝，男士調皮地跑到我老公身邊，也和他擊掌慶賀了一下，還邊擊掌邊搖頭晃腦，高興地說：「真的太好了，真的太好了，咱們是最棒的。」

在這攝氏零下十幾度的寒冬，他倆都沒戴帽子、沒穿冬衣，女士冷得不停搓著雙手，我內疚地催促他們趕緊跑進商場裡去暖和暖和。女孩把雙手放在嘴邊哈了點氣，又搓了兩下，搖搖頭說：「不冷，我們是加拿大人耶。」隨即抓過我扶著的購物車，說：「這個你們不用管了，我幫你們推回去。」

男孩摟著女孩，開心地應和道：「對，對，反正我們也要用車的，順便幫你們推回去好了。」我和老公異口同聲地說：「那就謝謝啦，祝你們購物愉快。」

已經往商場走去的兩人同時轉過頭來，也回了個異口同聲：「No problem. Have a good poo（不客氣，祝你們蹲廁愉快）」。

第一次聽到這個祝福語，我笑到不行，這對年輕人真的是太有意思了，從見到他們到現在，他倆說的每句話幾乎都完全不用思考，卻總能不約而同脫口而出，難道「心有靈犀」這成語是專門為他倆創造的？

我正笑著，我老公向他倆揮揮手說：「No problem. We will（沒問題，我們會蹲得愉快的）」。話畢，停車場響起我們四人開心的大笑聲。