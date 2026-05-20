以前曾經聽說，在歐洲有些戀人們會把刻有自己名字的同心鎖，也叫情人鎖，掛在一座橋上，再把鑰匙扔進河裡，以此祈求兩個相愛的人能終身廝守，恩愛到永遠。後來，愈來愈多戀人或夫妻紛紛效仿，於是，橋上各種各樣的同心鎖愈來愈多，這座橋便成了聞名世界的鎖橋。

當初只當那是一個浪漫的傳說，至於是不是真的有一座、或幾座這樣的鎖橋，這些鎖橋又在歐洲的什麼地方，我從來不知道，也沒有刻意去了解。令人意想不到的是，年初經德國 法蘭克福（Frankfurt）轉機時，竟然會與一座這樣的鎖橋不期而遇，給漫長的旅程帶來一份意外的驚喜。

法蘭克福享有「美因河畔的曼哈頓」美譽，是一座文化名城，擁有眾多博物館和名勝古蹟，寫出「浮士德」、「少年維特的煩惱」的世界大文豪歌德就誕生在法蘭克福，他在此度過了從少年到青年時期的一段歲月。法蘭克福雖然僅是德國的第五大城市，卻是金融中心和主要工業中心之一，所以擁有德國最大的機場，是主要航空樞紐，很多遊客都到這裡轉乘其他飛機，飛往世界各地。我們從多倫多（Toronto）飛日本的航班也要經法蘭克福轉機，中間有整整七個小時的空檔，於是抓緊時間溜出機場到市區一遊。

清晨七時的法蘭克福市區冷冷清清，幾乎見不到一個人影。沒有車水馬龍的喧囂，沒有摩肩接踵的人群，我們從摩天大樓矗立的新城區漫步到舊城區著名的羅馬廣場只需幾分鐘。羅馬廣場始建於歐洲中世紀，是法蘭克福目前仍保留著中古街道面貌、由石塊鋪就的廣場。六座哥德式階梯狀人字形屋頂的舊市政廳別具一格，造型優美精緻又古色古香，像童話故事裡的場景一樣嬌俏可愛；廣場中心矗立著一個正義女神噴泉，女神手持天平，象徵著公平、公正。

毗鄰羅馬廣場的法蘭克福大教堂曾經是德國皇帝加冕的教堂，其最開始的基石建於公元六八○年，相當於中國唐朝興盛時期。這座哥德式教堂的特點是裡外牆體和立柱全都是紅磚構建，是法蘭克福值得一看的景點。

還有法蘭克福最著名的購物街采爾大街，采爾大街上最受歡迎的當屬MyZeil購物中心，雕塑般的玻璃表面形成了一個貫穿幾層樓的大漩渦幾何空間，極具特色和別樣美感。

從羅馬廣場往南漫步，就走到了美因河畔。美因河是德國母親河萊茵河的支流，她流經法蘭克福時把城市一分為二，北岸就是我們站立的新舊城區。美因河兩岸風景如畫，幾隻天鵝在河裡悠閒地嬉戲，河水靜靜地流淌，河中倒映著垂柳和教堂的尖頂，河上氤氳的晨霧尚未散去，使得所有的景物都透著一種朦朧美。

目光所及，河上有三座大橋，遠處左右兩座大橋偶爾有汽車通過，離我們最近的中間這座大橋，橋頭是一面紅磚牆壁，牆兩邊各有台階可以從紅牆繞到橋上，原來這是一座不通行汽車的步行鋼架鐵橋。

一走上大橋，我們立刻被眼前的一幕震撼到了。無論是大橋兩邊的欄桿，還是巨大的鋼鐵斜拉支架，到處都掛滿了密密麻麻、形狀各異、顏色不一的同心鎖。很多鎖上還刻了名字或詞語，這些詞語都是愛的誓言。

我這才意識到，以前關於鎖橋的傳說，的的確確真實存在，眼前這一座就是，那種偶得的驚喜和快樂，簡直無以言表。我們在這座充滿情愛和浪漫的鎖橋上來回走了一趟又一趟，愛的河水映著兩岸旖旎風光，一波又一波漫過心田。