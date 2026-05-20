在大賣場裡買到了難得看到的橄欖麵包，它的味道清淡素樸恰如其外觀，潔白色打底乍見有如白饅頭，但上面遍布淺藍色的橄欖碎屑，正上方還有幾片切片橄欖，吃起來清香而帶著淡淡微甜，令我對之一見傾心。

由於少見，享用前我特別在餐桌前拍下了照片，傳給家庭群組「視吃」，沒想到引來一段女兒藏在心裡的陳年往事，牽扯出的另一種美食是和橄欖麵包風馬牛不相及的藍莓馬芬。

女兒說，當年她初履加拿大 ，和她的弟弟一同借住在賓頓（Brampton）我們尊稱為楊大哥楊大嫂的家，大哥大嫂對她和弟弟關愛備至，待他們有如自己的親生子女，衣食住行照顧得無微不至。

有一天，女兒口中的裘迪阿姨，也就是我們的楊大嫂為她準備的午餐，是一個藍莓馬芬和一顆蘋果、一瓶果汁，蘋果和果汁都是熟悉的，但藍莓馬芬則是初見。

學校午休時間，她愉快地吃掉了蘋果，喝掉了果汁，對於那個馬芬則心存懷疑，不敢入口，因為藍莓馬芬看起來好像長出了綠綠的霉了。

女兒說，一整個下午她幾乎都在掙扎著該不該吃掉這個可疑的馬芬，一直到放學時間到了，裘迪阿姨即將開車來接她回家，她終於下定決心，走到垃圾桶前忍痛把馬芬丟了。

裘迪阿姨來時，她裝若無其事上了車，完全不敢提一下馬芬的事。一直到好久之後，有一天吃早餐時，阿姨在餐桌上準備的沙拉、水果、牛奶之外，還有好幾個藍莓馬芬，大家都吃得好開心，她也跟著拿一個嘗試，才知道自己犯下了多麼愚蠢的錯，這馬芬可真是可口極了啊。

而今看到我們快樂享用橄欖麵包，照片上幾乎同一個顏色夾雜的淺藍深藍，她終於向我們透露了當年的故事。她說，除了在心裡向裘迪阿姨道歉過不知多少次，似乎還應該向那個冤枉的馬芬也說聲抱歉才對。

談起我們家和楊大哥楊大嫂的關係，說來也真是奇緣一場。那年我一個同業好友飛往加拿大，在飛機上初識楊大哥伉儷，雙方談得投緣，好友告訴他們正準備把子女送往加拿大求學，正陷於苦尋合適的寄宿家庭，楊大哥馬上說：「如果不嫌棄，就讓你的孩子住到我家吧。」

好友的子女順利得到最好的寄宿家庭，恰好我也正準備把兒子女兒送往加拿大求學，就這麼順勢託了楊大哥大嫂。

我和妻子送子女赴加拿大時，開車來機場相迎的大哥大嫂和我們還是第一次見面，但彼此可說是一見如故，非常放心地直接就把兒女託給他們了，而他們也真是盡心盡力，無負所託。直到後來我們在加拿大買了房子，還刻意選了和他們相當接近的地方，成了時常往返的好鄰居，他們不但照顧我家子女，連我們也一起照顧了。