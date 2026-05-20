大陸東北習俗：人活六十六，要吃女兒一刀肉。具體內容是：農曆正月初六，女兒要用六兩六麵粉，六兩六肉餡，包六十六個餃子 ，讓父母當日享用。

上世紀八、九○年代，在大陸計畫生育政策嚴控之下，我與 妻子只生養了一個兒子，非但沒有女兒，且時下已棲身洛杉磯 天普市（Temple City,Los Angeles）多年，幾乎忘卻了家鄉的古老習俗，更未曾滋生格外的奢望。

意料之外，今年農曆正月初五晚上，忙了一天報稅 業務的兒子、兒媳，竟不聲不響履行起家鄉女兒之孝心，拿出備好的餃子食材，依照網上視頻說明，兩人作了分工：兒子拌餡，兒媳和麵。見我捧著水杯到客廳飲水機前蓄水，兒子、兒媳當即小聲央求，希望我幫助他們完成餃子孝敬工程，我欣然應允。

我將兒媳和好的大麵團，切割揉成六十六個小麵團，並找來擀麵棍準備操作。兒媳瞧見馬上自告奮勇：「我擀麵皮。」

我怔了一下，隨即把想說的實話嚥了回去：旅美後與兒子、兒媳及小孫子一起生活近十年，親眼目睹兩個大孩子為了學業，為了改善生活條件，每天奔波忙碌，過往時日很少下廚，包餃子這種較複雜的精細活，就更少見兩人身影了。於是我說：「這麵團太小了，不好擀，我來吧，你們倆包餃子，我們齊心合力把麵皮肉餡一併用盡。」

三人愉快地忙碌起來，擀皮的擀皮，包餡的包餡。期間，作為擁有幾十年包餃子經驗之人，我時不時地查看剩餘麵皮和肉餡，進而動手幫著包幾個餃子，以便協調皮、餡使用得更均勻。

六十六個晶瑩剔透、小巧玲瓏的餃子，僅用三十多分鐘就包完了，尺寸照常規小了近一半，其中還不乏肚大肚小、胖瘦不一者夾雜混淆。妻子聽到我們歡呼慶賀完工，來到客廳裡觀看。兒媳歡喜告之：「媽，這就是為您老六十六壽辰包的一刀肉餃子。」我妻立馬笑彎了眉：「你們辛苦了，謝謝啦。」

翌日，農曆正月初六，妻子從早到晚不時地咀嚼兒子、兒媳這對「特別女兒」，外加我這個糟糠老頭包的壽辰餃。因為東北習俗還有一項規定：壽辰之人要在一天內把六十六個餃子全部吃掉，這樣才能增壽九十九，幸福生活到永久。