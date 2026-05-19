今年二月二十二日，紐約（New York）下了一場十年來最強的暴風雪。這場暴風雪連續下了二十四個小時，積雪超過十六吋，紐約市 宣布二十三日學校停課、私人車輛禁止出行的緊急狀態令，以確保市民安全。

大雪壓城，最忙的就是鏟雪車了，鏟雪車會把道路上的積雪推到路邊，讓路暢通。俗話說「禍不單行」，大雪天在我住的街道連續發生了兩起撞車事故。

二十三日晚，一輛鏟雪車開入街道，路兩邊停著私家車，車身不但被大雪覆蓋，車子側面還有被鏟雪車推來的積雪，使路變得逼仄。不巧的是，紐約市瓦斯公司進行供氣管道更換工程，路邊堆積了施工用的木板和管道材料，在大雪的覆蓋下形成大雪堆，使得路面更加狹窄。寬大的鏟雪車為了躲避道路右側的雪堆而靠左行駛，不巧的是因地上結冰，鏟雪車輪胎打滑，碰撞到停在路邊的私家車。

鏟雪車司機下車查看，此時已是晚上十時，他打了電話，又取出一張紙，放到被撞車輛的擋風玻璃上，人就離開了，那輛鏟雪車緊緊地挨著私家車過了一夜。

次日上午，鏟雪車司機回來了，被撞的車輛車主上前詢問，司機說：「因為我到了下班時間，就走了。等一下會有救急工程車來拉出鏟雪車，我的主管也會來現場確認，為你提供保險 理賠證明。」

大約兩個小時後，來了一輛橘紅色的救急工程車，車胎有一個成人高，可就在它接近鏟雪車還有三米時，工程車前輪突然打滑，車頭向左，撞到停在路邊我家的車。

我看到這一幕趕緊出去，那橘紅色龐然大物擠靠在我家車子的右側，我一陣心疼，沒想到鄰居車輛被撞的不幸竟然再次重演。工程車司機對我說「路太滑了」，看他輕鬆的樣子，的我一時無語，但馬上冷靜下來，思考該如何應對。

由於我經歷過交通事故，知道首先得拍下現場和對方車牌，其次與對方交換信息，索取他的駕照和保險單。工程車司機說：「主管一會兒來，他會給你索賠證明。」

等候期間，我和鄰居車主交換了信息，商量如何投訴和索賠。一小時後，主管來了，跟他來的是帶吊車的工程車。見此情景，我哭笑不得，鏟雪車夜行鏟雪撞到了私家車，隔日工程車來解救，非但沒有救出鏟雪車，反而又陷入另一起交通事故中。

主管和工程車司機配合，先用工具清除了地上的冰雪，然後主管指導司機小心翼翼調整方向盤，讓工程車盡可能不碰到我家的車；帶吊車的工程車來到鏟雪車前方，用吊車吊起鏟雪車，讓它脫離被撞的私家車。如此一來，兩輛出事故的車被移走了，兩部被撞的私家車損壞狀況也清楚了。主管分別給我們一份六頁的「車輛財產損失索賠表」，並告知可向市衛生局索賠。

雪日撞車事故落下帷幕。細想起來，這禍不單行的撞車是多種原因造成的：厚厚積雪覆蓋私家車及施工材料，擠壓了道路空間，單行道變得細窄，加上地面結冰路滑，讓大型車輛行駛增加了困難和危險。不過，認真說起來，雨雪天駕駛員要格外小心、安全行駛，才能減少和避免交通事故。