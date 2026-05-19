幾座島嶼佇立在藍色的湖水中。（圖／作者林良姿提供）

去年三月，我們一家前往日本 北海道旅行。北國的春天，空氣裡仍帶著冬末的寒意，春花尚未盛開，皚雪覆滿大地，我們在洞爺湖畔度過一段靜好而難忘的時光。

從札幌（Sapporo）電視塔附近的車站搭上旅館接駁巴士，車程約兩小時。景色漸漸由都市的繁華轉為山野的空曠寂靜，當洞爺湖如鏡般展現在眼前，只見波光清澈，湖畔積雪瑩瑩。

這次入住的溫泉旅館分為舊館與新館，舊館為傳統和式榻榻米房間，多接待旅行團；我們選擇的是新館西式房型。推開房門，整面落地窗外是一大片湖景，湖中幾座小島靜靜佇立，景色清幽秀麗。房內附設私人露天溫泉，浸泡時可近觀湖面波光，遠望羊蹄山的身影。陽台上設有沙發，午後陽光灑落時，我為自己沖一杯手磨咖啡，坐在那裡凝望湖水，任時間遺忘在湖光山色中。

我們在這間附有露天浴池的露台房連住兩夜，住宿費包含早晚餐。晚餐先上桌的是精緻的小火鍋，每人一鍋，湯頭清淡甘甜；前菜則是海膽、鮑魚、甜蝦等高級海味，細膩而鮮美。品嘗過這一輪近似懷石料理的饗宴後，接著步入自助餐區，雪蟹腳堆疊如小山，生魚片晶瑩新鮮，壽司、咖哩、烤物、炸物琳瑯滿目，我恨不能多生幾個胃，嘗遍各式精緻甜點。

雖然房內已有溫泉，我和家人仍喜歡前往頂樓的大眾池。清晨黎明破曉，或夜幕低垂之際，天邊尚有幾顆星子閃爍，露天風呂裡，寒風輕拂面頰，溫熱的泉水包裹全身，冷與熱在肌膚上交融，格外舒爽暢快。一天至少泡上三回，使肌膚如凝露般細滑柔嫩，心也隨著泉水的洗滌慢慢潔淨輕盈。

第二天，我們搭乘接駁巴士前往洞爺湖山丘上的一間高級旅館享用午餐，車上只有我們一家四人，宛如專屬包車般自在。窗外藍天映著白雪山巒，風景如詩如畫，讓人心曠神怡。

這間溫泉旅館座落於洞爺湖畔山丘之上，是二○○八年高峰會日本接待各國領袖的會場，曾迎接無數政要與名人。旅館內設有溫泉、SPA、室內游泳池與多間餐廳，戶外則有滑雪場。登上山丘俯瞰湖景，正是眺望洞爺湖的最佳視角。旅館大廳尤為壯觀，整面落地窗將湖水、小島與遠方的羊蹄山盡收眼底；白雪覆蓋山林，湖面湛藍，天地闊遠而靜謐。

我們預約了法式餐廳的午間套餐，包含麵包、前菜、湯品、主菜、甜點與咖啡或茶。前菜是一道分子料理，以櫻桃蘿蔔與生菜搭配小塊豬肉，佐以泡沫點綴；主菜為舒肥雞肉，配上四季豆與薯泥，分量雖不多，擺盤卻雅緻精巧。附餐麵包外酥內軟，連平日不嗜麵包的我也忍不住多嘗幾口。或許餐點味道見仁見智，然而窗外那無與倫比的湖光山色，著實美得動人心弦。

下午回到洞爺湖鎮上，我們在湖畔百年紀念碑前拍照，漫步於商店街。冬日的洞爺湖澄澈而潔淨，看見白雪映著晴空與湛藍湖水，心境也感到祥和安適。夕陽漸落時，和先生相偕走回旅館，在雪地留下交錯的足跡。

那幾日的洞爺湖之旅，在靜靜流轉的時光裡，為全家人留下美好溫馨的記憶，雪鄉安寧純淨的湖光山色，久久縈繞在心底。我祈願，自己的心能如白雪般皎潔無垢，在塵市囂嚷中依然澄明；即使經歷寒冬，也能喜樂滿盈，似溫泉般潺流不息。