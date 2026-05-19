在加州 老年活動中心的棋畫活動室裡，幾張桌子圍坐著對弈的老人們，他們神情專注地凝視著星羅棋布的棋盤，有的棋高一著、愜意微笑，有的舉棋不定、冥思苦想，旁觀者儘管觀棋不語，但在眉宇間已透露出對棋局的判斷。這是由活動中心組織，每周一次的圍棋興趣班。

源遠流長的圍棋是一種陶冶心性、保持精神活力、有效鍛鍊大腦、延緩認知衰退的良方。老人們在靜謐的對弈中，既享受著圍棋特有的樂趣，同時也悄然磨煉著性情。儘管大部分愛好者是初學者，但是在老師耐心指導下，參與圍棋興趣班的老人們注意力高度集中，在對弈中認真思考、推演局勢，鍛鍊了反應能力和速度。

圍棋對老人記憶力的提升有著獨特的功能，有些人認為年齡大了玩玩麻將、跳棋和簡單的鍛鍊就行了，但是簡單的遊戲對大腦的改善遠遠低於圍棋。老年人的大腦記憶力會隨著年齡增長而降低，甚至是斷崖式下降，經常在出屋後心裡嘀咕瓦斯是否已關？離家後琢磨是否忘記鎖門？而圍棋的規則雖簡單，但內涵非常豐富，且變化無窮，能促使人們在博弈中不斷思考和專注學習，從而改善老年人的記憶力。

很多老人認為圍棋是一項高不可攀的技能，雖然想學，但是內心受限於年齡和學習圍棋的環境和條件，無法邁出第一步，而老年活動中心舉辦的圍棋班，提供了一個和諧、友好的學習氛圍。參加的老人大多數年齡在七、八十歲，最大的九十多歲，他們透過老師指導，很快地掌握了基本規則；同時透過學習和實戰練習，在互相博弈和切磋中，加深了彼此之間的了解和情誼，心中的孤獨感也得到了有效的療癒。破除了學習壁壘和年齡障礙後，大家感覺到圍棋並非高不可攀，只要培養對圍棋的愛好，並對規則進行理解和掌握，達到精通並不是不可能的。

圍棋帶給老年人的益處是多方面的，能在一定程度上延緩認知功能衰退，相關報導指出，一項針對阿茲海默症早發患者的試驗發現，每天適度下圍棋可以明顯干預和緩解患者的焦慮和抑鬱情緒。

在對弈中，不是只考慮自己的棋步，更要考慮對方的棋步；在圍吃對方的時候，首先看看自己的處境，不能只盯著局部，還要有全局觀，這些都是我們日常生活中，以及處理家庭和社會關係中必不可少的心性。